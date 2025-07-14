Antalya'da Bayrak Tartışması: CHP İlçe Başkanına Hapis Talebi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sedat Karakaya hakkında, partisi tarafından düzenlenen imza kampanyasında stantta Türk bayrağının masa örtüsü olarak kullanıldığı iddiasıyla "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan 3 yıl hapis cezası talep edildi.

Olay, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve yapılan ihbarlar üzerine gündeme geldi. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Karakaya'nın emniyetteki ifadesine de yer verildi.

Olayın Gelişimi

Kemer CHP İlçe Başkanlığı, 4 Nisan'da Arslanbucak Pazar Yeri'nde Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla imza kampanyası düzenledi. 9 Nisan'da AK Parti İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, CHP standındaki Türk bayrağının masa örtüsü olarak kullanıldığı, bayrak üzerine su bardakları, pet şişeler ve tabaklar gibi çeşitli eşyalar yerleştirildiği, diğer bir Türk bayrağının ise masa altına düşerek yerlerde süründüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma ve İfade

Sosyal medyada stant fotoğraflarının paylaşılması ve ihbarlar üzerine Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Karakaya'nın emniyetteki ifadesinde şu açıklamalara yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi öncülüğünde imza kampanyası adı altında Kemer Kaymakamlığına vermiş olduğumuz yazılı dilekçede belirtilen yerlerde stant açma faaliyetleri düzenledik."

"Fotoğraf stant açma faaliyetleri esnasında çekildi. Masa üzerindeki Türk bayrağını kendim serdim. Bayrak masa üzerinde ve yer ile teması bulunmuyor."

"Fotoğraf çekerken havanın rüzgarlı olması nedeniyle fotoğraf karesinde Türk bayrağının kırışık gözükmemesi için dört ucundan yere ip ile sabitledik. Çekimden sonra yere sabitlenmiş dört ucun iplerini söktük."

"Fotoğraf açısından bayrağın uçları yerde sürünüyor gibi görünüyor. Kesinlikle Türk bayrağına hakaret amaçlı bir harekette bulunmadık."

İddianamenin Detayları

İddianamede, Karakaya'nın siyasi organizasyon kapsamında kamuya açık bir alanda, Türk bayrağını masa örtüsü olarak serip üzerine çeşitli eşya yerleştirilmesine izin verdiği belirtildi. Ayrıca diğer bayrağın da masa altına düşmesi nedeniyle bayrağın yıpratılması ve aşağılanmasına sebebiyet verdiği ifade edildi.

"Bayrağın bu şekilde amaç dışı, özensiz ve aşağılayıcı biçimde kullanılması, devletin egemenlik alametlerinden biri olan Türk bayrağına karşı, özgü kanunla da korunan değer kapsamında yasaklı eylemler gerçekleştiğinden eylem 5237 sayılı TCK'nın 300. maddesi kapsamında suç oluşturmaktadır. Olayın kamuya açık alanda gerçekleşmiş olması, bayrağın masa örtüsü olarak işlevlendirilmesi ve üzerine eşya konulması, olayın sosyal medyada yayılmış olması, toplumda infial yaratabilecek nitelikte olması nedeniyle fiilin 'aleni aşağılama' ve 'sembol değeri yıpratma' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

Cezai Talep

İddianamede, Karakaya'nın "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi talep edildi.



