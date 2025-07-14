Minguzzi davasında yeni gelişme: 2 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis talebi

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüne ilişkin olayda, sanıkların yanında olduğu belirlenen ve tutuklanan 2 şüpheli M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, birleştirilme talebiyle ana davanın görüldüğü 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bilirkişi raporunda ise M.A.D'nin telefonunda yapılan incelemede, silinenler klasöründe olay sonrası şüphelilerin metroda gülerek poz verdiği fotoğraflar bulundu.

Olayın Gelişimi

Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesiyle grup dağılırken, Minguzzi alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi, tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B., yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada B.B. ve U.B. isimli iki çocuk gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda iki sanığın yalnız olmadığı, yanlarında A.Ö. ve M.A.D.'nin de olduğu öğrenildi. İki sanık 7 Mayıs'ta tutuklandı.

İddianame ve Bilirkişi Raporu

A.Ö. ve M.A.D. 'nin, ana dosyada yargılanan çocuk sanıklar B.B. ve U.B.B. ile birlikte salı pazarına geldikleri belirtildi.

ve 'nin, ana dosyada yargılanan çocuk sanıklar ve ile birlikte salı pazarına geldikleri belirtildi. Şüphelilerin maktul Minguzzi ve arkadaşlarıyla karşılaştıkları, asıl faillerle birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettikleri kaydedildi.

Minguzzi'ye fiziki müdahalede bulunan B.B.'yi cesaretlendirici davranış gösterdikleri ve maktulün direncini kırdıkları ifade edildi.

cesaretlendirici davranış gösterdikleri ve maktulün direncini kırdıkları ifade edildi. M.A.D.'nin , B.B. ile birlikteyken cep telefonuyla "perdeleme" yaptığı, olay bittikten sonra ise kaçtıkları anlatıldı.

, B.B. ile birlikteyken cep telefonuyla "perdeleme" yaptığı, olay bittikten sonra ise kaçtıkları anlatıldı. Kamera görüntülerine göre, saat 08.18 sıralarında B.B.'nin maktule arkadan yaklaşarak yumrukla vurduğu, diğer çocukların ise saldırıya destek mahiyetinde davranarak maktulün direncini kırmaya çalıştıkları belirtildi.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Minguzzi'nin ölüm nedeni, kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olarak kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, M.A.D'nin telefonunda olay günü silinen dosyalar arasında şüphelilerin metroda gülerek poz verdikleri fotoğraflar bulunduğu aktarıldı.

Şüphelilerin İfadeleri

M.A.D.'nin İfadesi

M.A.D., "A.Ö.'yü 2 senedir tanıyorum. Diğer çocuklardan B.B.'yi yaklaşık 3-4 senedir tanıyorum. U.B.'yi 4-5 aydır tanıyorum. Olay günü sabah 06.00 sıralarında telefonumdan U.B.'yi arayarak Kadıköy'deki 'bit pazarına gidelim mi' dedim. O da gidelim dedi..." şeklinde detaylı bir açıklama yaptı ve tartışma sırasında küfürleşme, tehdit ya da vurma olaylarının olmadığını belirtti.

A.Ö.'nün İfadesi

A.Ö., "Böyle bir olayı beklemiyordum. Ben B.B.'nin ölen çocukla konuşacağını zannediyordum. B.B.'de ben bıçak görmedim..." diyerek olay anında yaşananları anlattı ve kendisinin yumruklanma sırasında yaklaşık 5-6 metre mesafede olduğunu söyledi.

Cezai Talep

M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildiği bildirildi.



