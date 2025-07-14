Minguzzi davasında yeni gelişme: 2 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis talebi

Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
LGS Tercih Süreci Başladı
LGS Tercih Süreci Başladı
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
Kartla harcamada rekor artış, gerçek talebi yansıtmıyor
Kartla harcamada rekor artış, gerçek talebi yansıtmıyor
İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi
İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi
Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor
15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor
Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor
Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu
Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı
AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Minguzzi davasında yeni gelişme: 2 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis talebi

Kadıköy'deki korkunç cinayette yeni gelişme! 15 yaşındaki Mattia'nın ölümüyle ilgili iki şüpheliye 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 17:06, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 17:06
Yazdır
Minguzzi davasında yeni gelişme: 2 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis talebi

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüne ilişkin olayda, sanıkların yanında olduğu belirlenen ve tutuklanan 2 şüpheli M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, birleştirilme talebiyle ana davanın görüldüğü 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bilirkişi raporunda ise M.A.D'nin telefonunda yapılan incelemede, silinenler klasöründe olay sonrası şüphelilerin metroda gülerek poz verdiği fotoğraflar bulundu.

Olayın Gelişimi

Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesiyle grup dağılırken, Minguzzi alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi, tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B., yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada B.B. ve U.B. isimli iki çocuk gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda iki sanığın yalnız olmadığı, yanlarında A.Ö. ve M.A.D.'nin de olduğu öğrenildi. İki sanık 7 Mayıs'ta tutuklandı.

İddianame ve Bilirkişi Raporu

  • A.Ö. ve M.A.D.'nin, ana dosyada yargılanan çocuk sanıklar B.B. ve U.B.B. ile birlikte salı pazarına geldikleri belirtildi.
  • Şüphelilerin maktul Minguzzi ve arkadaşlarıyla karşılaştıkları, asıl faillerle birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettikleri kaydedildi.
  • Minguzzi'ye fiziki müdahalede bulunan B.B.'yi cesaretlendirici davranış gösterdikleri ve maktulün direncini kırdıkları ifade edildi.
  • M.A.D.'nin, B.B. ile birlikteyken cep telefonuyla "perdeleme" yaptığı, olay bittikten sonra ise kaçtıkları anlatıldı.
  • Kamera görüntülerine göre, saat 08.18 sıralarında B.B.'nin maktule arkadan yaklaşarak yumrukla vurduğu, diğer çocukların ise saldırıya destek mahiyetinde davranarak maktulün direncini kırmaya çalıştıkları belirtildi.
  • Adli Tıp Kurumu raporuna göre Minguzzi'nin ölüm nedeni, kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olarak kaydedildi.
  • Bilirkişi raporunda, M.A.D'nin telefonunda olay günü silinen dosyalar arasında şüphelilerin metroda gülerek poz verdikleri fotoğraflar bulunduğu aktarıldı.

Şüphelilerin İfadeleri

M.A.D.'nin İfadesi

M.A.D., "A.Ö.'yü 2 senedir tanıyorum. Diğer çocuklardan B.B.'yi yaklaşık 3-4 senedir tanıyorum. U.B.'yi 4-5 aydır tanıyorum. Olay günü sabah 06.00 sıralarında telefonumdan U.B.'yi arayarak Kadıköy'deki 'bit pazarına gidelim mi' dedim. O da gidelim dedi..." şeklinde detaylı bir açıklama yaptı ve tartışma sırasında küfürleşme, tehdit ya da vurma olaylarının olmadığını belirtti.

A.Ö.'nün İfadesi

A.Ö., "Böyle bir olayı beklemiyordum. Ben B.B.'nin ölen çocukla konuşacağını zannediyordum. B.B.'de ben bıçak görmedim..." diyerek olay anında yaşananları anlattı ve kendisinin yumruklanma sırasında yaklaşık 5-6 metre mesafede olduğunu söyledi.

Cezai Talep

M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildiği bildirildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber