Samsun 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyasına Kavuşuyor!

Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
LGS Tercih Süreci Başladı
LGS Tercih Süreci Başladı
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
Kartla harcamada rekor artış, gerçek talebi yansıtmıyor
Kartla harcamada rekor artış, gerçek talebi yansıtmıyor
İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi
İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi
Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor
15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor
Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor
Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu
Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı
AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Samsun 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyasına Kavuşuyor!

Milli Mücadele döneminde gösterdiği yararlılık dolayısıyla 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirilen Samsun, madalyasına 101 yıl sonra kavuşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 17:18, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 17:20
Yazdır
Samsun 101 Yıl Sonra İstiklal Madalyasına Kavuşuyor!

Samsun, Milli Mücadele döneminde gösterdiği büyük yararlılıklar nedeniyle 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından istiklal madalyası ile ödüllendirilmişti. Ancak, aradan geçen 101 yıl boyunca bu madalyaya kavuşamamıştı. Şimdi ise, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Samsun'un hak ettiği istiklal madalyası ve beratı, resmi törenle teslim edilecek.

Samsun Mavnacılar Loncası'nın Tarihi Rolü

Samsun Mavnacılar (gemilere yük götürüp getiren güvertesiz büyük tekne) Loncası, 1919 yılında istiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya mühimmat taşıyarak bağımsızlık destanına yön veren isimsiz kahramanlar arasında yer aldı. Bu fedakarlıklarından dolayı, 11 Şubat 1924'te TBMM tarafından Trabzon ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesiyle birlikte istiklal madalyası ile onurlandırıldı. Ancak, Samsun bu madalyaya uzun süre ulaşamadı.

İstiklal Madalyasının Teslim Süreci

  • Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Samsun Valiliği tarafından yapılan sergi çalışmasında, Samsun'a istiklal madalyası ve beratı verilmesine ilişkin meclis tutanaklarına ulaşıldı.
  • Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından başlatılan çalışmalar ve AK Parti Samsun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un girişimleriyle, Samsun'a 101 yıl önce hak ettiği istiklal madalyasının teslim edilmesi kararlaştırıldı.
  • Samsun Mavnacılar Loncasına verilen istiklal madalyası ve beratı, sergilenmek üzere Samsun Valiliğine teslim edilecek.

İstiklal Madalyası Alındıktan Sonra Ne Olacak?

Mehmet Muş, Samsun'un Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı şehir olduğunu vurgulayarak, Mavnacılar Loncasının mühimmatın Anadolu'ya nakledilmesinde çok büyük yararlılık gösterdiğini belirtti. "11 Şubat 1924 tarihinde TBMM, Samsun Mavnacılar Loncasının gösterdiği yararlılık dolayısıyla istiklal madalyasıyla ödüllendirilmesine yönelik kararı alıyor. Ancak karar alındıktan sonra madalyanın Samsun'da teslimi gerçekleşmiyor. Son olarak Samsun Valimizin bunu gündeme getirmesiyle çalışmalara başladık, Milli Savunma Bakanımıza konuyu aksettirdik." dedi.

Tören ve Sonrası

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Vali Tavlı'nın konuyla ilgilendiğini belirten Muş, istiklal madalyası ve beratının Samsun'a törenle verileceğini söyledi. "Alındıktan sonra muhafaza edilecek ve sergilenecek. İstiklal madalyasını alan şehirlerin bir tanesi de Samsun olacak. Çok büyük yararlılıklar gösteriyor o dönemde. Buna istinaden alınmış bir karar. 101 sene önce alınmış bir kararın madalyasının bugün teslim edilmesini yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Bir Asır Sonra Gelen Teşekkür

"Üzerinden bir asır geçse dahi gösterdiğiniz yararlılığın bugün teşekkürünü almış oluyorsunuz." diyen Muş, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi program düzenleyeceğini ve bu programda madalyanın Samsun'a teslim edileceğini belirtti. Vatan savunmasında yararlılık gösterenlerin çabalarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Muş, "Önemli bir şey, ecdadın ortaya koyduğu yararlılık, çabalar, gayret. Cephanenin sevk edilmesinde çok büyük fayda gösteriyorlar Kurtuluş Savaşı'nda. Canlarını hiçe sayarak büyük fedakarlıklarla mavnacılar çalışmış denizde. Risk, denizden alıyorlar, onu sevk ediyorlar İç Anadolu'ya. Bir lojistik faaliyet yürütüyorlar. Çok büyük iş o dönemki imkanlarla. Büyük cesaret örneği ortaya koyuyorlar. Zaten bu cesaret örneği de TBMM tarafından takdir ediliyor." dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber