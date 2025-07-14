Gurbetçi Akını: Edirne'de Bir Günde Tarihi Araç ve Yolcu Girişi

Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
LGS Tercih Süreci Başladı
LGS Tercih Süreci Başladı
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
Reklam Kurulu 2025'in İlk Yarısında 141 Milyon TL Ceza Kesti
CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
CHP'li Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
Kartla harcamada rekor artış, gerçek talebi yansıtmıyor
Kartla harcamada rekor artış, gerçek talebi yansıtmıyor
İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi
İstanbul Valiliği Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Yemek Düzenledi
Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
Malatya'da Yolcu Otobüsü Akaryakıt İstasyonuna Girdi
15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor
15 Temmuz Demokrasi Treni Ankara'dan Seferlerine Başlıyor
Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor
Yeni hafta aşırı sıcaklarla geliyor
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu
Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu
Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
Şile Belediye Başkanı'na tutuklama talebi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı
AGS ve ÖABT: Soru ve Cevap anahtarları yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gurbetçi Akını: Edirne'de Bir Günde Tarihi Araç ve Yolcu Girişi

13 Temmuz'da Edirne sınır kapılarında tüm zamanların en yoğun günü yaşandı. 62 bini aşkın yolcu ve 14 binden fazla araçla rekor kırıldı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için ek önlemler aldı. Gurbetçilerin dönüşü için de hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 17:31, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 17:31
Yazdır
Gurbetçi Akını: Edirne'de Bir Günde Tarihi Araç ve Yolcu Girişi

Edirne Valisi Yunus Sezer, dün Edirne'deki sınır kapılarında 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişiyle tek günde tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti. Sezer, Valilik'teki değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere, vatan hasretini dindirmek isteyen gurbetçilerin memlekete gelişlerinin sürdüğünü söyledi. 22 Haziran'da başlayan ve "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemin bu yıl bir hafta gecikmeli olarak aynı yoğunlukta devam ettiğini ifade etti.

Sınır Kapılarında Rekor Girişler

Sezer, dün itibarıyla gelinen noktada 162 bin 50 araç girişi olduğunu ve günlük ortalama araç girişinin 7 bin 366 olduğunu belirtti. Yolcu girişinde ise 632 bin 744 yolcu girişi gerçekleşti ve günlük ortalama 28 bin 762 yolcu girişi mevcut. Geçen yıl en yoğun dönemin 14 Temmuz'da yaşandığını, bu yıl ise rekorun 13 Temmuz'da kırıldığını vurguladı. Tüm kapılardan 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişi oldu. Şu ana kadar tek günde giren araç ve yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmış durumda.

Alınan Tedbirler ve Hazırlıklar

  • Gurbetçi vatandaşların ülkeye girişleri ve memleketlerine sağlıklı, güvenli şekilde gitmeleri için her türlü tedbir alındı.
  • Konaklama yerleri ve dinlenme noktalarında jandarma ekipleri görev yapıyor.
  • Emniyet ve gümrük birimleri takviye personelle birlikte kapılarda 24 saat esasına göre çalışıyor.
  • Dün yaşanan yoğunluğa rağmen ilave personel takviyesiyle vatandaşların mağdur edilmeden sürecin devam ettiği belirtildi.

Sınır Kapılarındaki Genel Durum

Sezer, sınır kapılarından yılın ilk 6 ayında 2 milyon 310 bin 301 araç ve 5 milyon 748 bin 166 yolcunun giriş ve çıkış yaptığını açıkladı. Gurbetçilerin dönüşü için hazırlıkların sürdüğünü belirten Sezer, özellikle dönüşte beklemeden geçiş sağlanması amacıyla İpsala Sınır Kapısı'nda ilave mobil peronların tamamlandığını, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na da ilave peronlar ekleneceğini ifade etti. Planlanan şekilde mobil peronların yapımının devam ettiğini söyledi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber