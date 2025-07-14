TÜBİTAK Fen Lisesi, yeni bilim adayı öğrencilerini bekliyor
TÜBİTAK Fen Lisesi, özel programları ve uluslararası düzeydeki laboratuvar imkanlarıyla yeni eğitim yılına hazır. Sadece yüzde 1'lik dilime giren öğrenciler kabul edilecek.
TÜBİTAK Fen Lisesi, yeni bilim adayı öğrencilerini bekliyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle 2021 yılında açılan bu özel fen lisesi, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere kapılarını açıyor. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kurulan okul, geleceğin bilim yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor ve yeni eğitim öğretim yılı için büyük bir heyecan yaşanıyor.
Başvuru ve Sınav Süreci
"TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı" başvuruları, 11-16 Temmuz tarihleri arasında "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi" üzerinden alındı. Öğrenciler, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00-11.40 arasında Türkiye genelinde 25 sınav merkezinde sınava girebilecekler:
- Adana
- Ankara
- Antalya
- Balıkesir
- Bursa
- Denizli
- Diyarbakır
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Hatay
- İstanbul Anadolu-Avrupa yakası
- İzmir
- Kayseri
- Kocaeli
- Konya
- Malatya
- Mersin
- Muğla
- Sakarya
- Samsun
- Tekirdağ
- Trabzon
- Van
Kabul ve Eğitim İmkanları
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda %1'lik dilime giren öğrenciler başvuru yapabiliyor. Sınavların ardından 90 öğrenci liseye kabul edilecek. Okul, özel programlarla akademik gelişim imkanı sunarken, TÜBİTAK projeleri, Bilim Olimpiyatları ve TEKNOFEST gibi yarışmalara katılım fırsatı da sağlıyor.
Sunduğu Olanaklar
- TÜBİTAK laboratuvarlarında proje çalışmaları ve staj imkanı
- Kariyer boyunca mentörlük desteği
- Bilim söyleşileri ve kulüp etkinlikleri
- Spor müsabakaları ve teknik geziler
- Üst düzey yabancı dil eğitimi ve daha fazlası
Müdür ve Öğrenci Görüşleri
TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Hacı Ahmet Yıldırım, okulun Türkiye'nin ilk özel program uygulayan fen lisesi olduğunu belirtti. Yıldırım, "En önemli avantajlarımızdan biri TÜBİTAK kampüsünde bulunmamız. Buradaki insan kaynağı ve laboratuvar altyapısından faydalanabiliyoruz. Her öğrenciyi kendi alanında ne kadar eğitebilir ve ileriye götürebiliriz, bunun gayesindeyiz." dedi.
Yıldırım ayrıca, "Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok güzel bir enerji ortaya koyduğunu görüyoruz. Eğer kendilerini geliştirmek ve iyi bir eğitim almak istiyorlarsa bu okulu tavsiye ederim." ifadesini kullandı.
12. sınıf öğrencisi Elif Berra Demir, TÜBİTAK'ın kendisine yaratıcı ve analitik düşünmeyi öğrettiğini belirtti. Demir, "TÜBİTAK sayesinde projeler geliştirerek birçok yarışmaya katıldım ve dereceler elde ettim. İklim alanındaki derece sayesinde kutup seferine gitmeye hak kazandım. TÜBİTAK bana çok yönlülük kattı diyebilirim." diye konuştu.