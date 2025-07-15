Kocaeli'nde 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin, tırdan düşen konteynerin altında kalması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası
Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden Sinan Demir idaresindeki
34 DKT 578 plakalı otomobil ile 34 DCK 849 plakalı otomobil ve Şahin K. yönetimindeki
41 AYC 798 dorse plakalı tır kazaya karıştı. Kazanın şiddetiyle Sinan Demir'in
kullandığı otomobil, tırdan düşen konteynerin altında kaldı. Bariyerlere de
giren otomobil paramparça oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma
ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 34 DKT 578 plakalı otomobilde
sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.
Konteynerin düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir'in kaza yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin'in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şahin K. ise kazadan yaralı kurtuldu.
Tutuklandı
Gözaltına alınan tır sürücüsü Şahin K., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde tutuklandı.