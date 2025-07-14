POMEM 32. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığı duyurulmuştur. Adaylar, sınav sonuçlarını yalnızca resmi internet sitesi üzerinden öğrenebileceklerdir. Sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla adaylara bildirilmeyecek olup, internet sitesinde ilan edilen sonuçlar tebligat niteliği taşımaktadır. Bu nedenle adayların, sınav sonuçlarını ve sonraki süreçleri dikkatle takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Yedek Planlamalar Hakkında Bilgilendirme

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine resmi internet sitesi üzerinden açıklanacaktır. Yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.