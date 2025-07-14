POMEM 32. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı
Polis Akademisi 32. Dönem POMEM sınav sonuçları duyuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 21:30, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 21:55
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığı duyurulmuştur. Adaylar, sınav sonuçlarını yalnızca resmi internet sitesi üzerinden öğrenebileceklerdir. Sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla adaylara bildirilmeyecek olup, internet sitesinde ilan edilen sonuçlar tebligat niteliği taşımaktadır. Bu nedenle adayların, sınav sonuçlarını ve sonraki süreçleri dikkatle takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.
Yedek Planlamalar Hakkında Bilgilendirme
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da yine resmi internet sitesi üzerinden açıklanacaktır. Yedek olarak planlanan adaylara da posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
- Yedek olarak belirlenen adayların, yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
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