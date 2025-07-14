Türk Telekom'dan Yeni Hamle: Varlık Kiralama Şirketi Kuruluyor!

Türk Telekomünikasyon AŞ, anonim şirket statüsünde bir varlık kiralama şirketi kurulmasına karar verdi. Bu karar, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, yeni kurulacak şirketin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde faaliyet göstereceği belirtildi. Ayrıca, yeni şirketin sermayesinin 250 bin TL'den az olmamak kaydıyla ve Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 100'üne sahip olduğu bir anonim şirket olacağı ifade edildi.

Kararın Detayları

Yeni kurulacak şirket, anonim şirket statüsünde olacak.

Sermayesi 250 bin TL'den az olmayacak .

. Türk Telekomünikasyon AŞ , yeni şirketin tamamına sahip olacak.

, yeni şirketin tamamına sahip olacak. Şirket, Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında faaliyet gösterecek.

KAP Açıklamasından Öne Çıkanlar

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 100'üne sahip olduğu, ödenmiş sermayesi 250 bin TL'den az olmamak kaydıyla anonim şirket statüsünde bir varlık kiralama şirketi kurulmasına karar vermiştir."



