Sahipsiz Hayvanlara Eziyet İddiası: Görevli Personel Açığa Alındı

Düzce Valiliği, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması sırasında özensiz davranan İl Özel İdaresi personeli hakkında soruşturma başlatıldığını ve görevden el çektirildiğini açıkladı. Duraklar köyünde, muhtarlık ve vatandaşlar tarafından çocuklar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yapılan şikayetler üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri bölgede sahipsiz sokak hayvanları için çalışma gerçekleştirdi. Hayvanların toplanması sırasında bazı personelin hayvan refahını dikkate almayan davranışlarının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Olayın Detayları ve Soruşturma Süreci

Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereğince, sorumlu idare tarafından yapılan toplama faaliyetinde özensiz davranış gösteren personel hakkında soruşturma başlatıldığı ve görevden el çektirildiği ifade edildi.

Hayvanların Sağlık Durumu

Bahsi geçen olayda toplanarak bakımevine götürülen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu da ayrıca vurgulandı.



