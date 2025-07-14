Konya-Aksaray yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Konya Aksaray karayolu üzerinde tır ile biçerdöverin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 23:03, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 23:04
Konya-Aksaray karayolunda Aksaray istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki
34 BVF 705 plakalı tır ile aynı yönde seyir halinde olan H.S. (32) yönetimindeki
biçerdöver çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri
sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde biçerdöver sürücüsü H.S. olay
yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, tır sürücüsü yapılan ilk müdahalenin
ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin
ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.