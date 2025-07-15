Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı

15 Temmuz 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 35'ten fazla il için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına uyarısı yapıldı. Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da yağış beklenmezken, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Artvin ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Ankara, Erzurum, Malatya, Iğdır, Gümüşhane, Osmaniye, Sivas, Tunceli, Muş, Bitlis, Van gibi birçok ilde sel, dolu, yıldırım ve ani rüzgar riskine karşı dikkatli olunmalı.

Güncel Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2025 Salı günü için güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Sağanak Yağış Uyarısı Yapılan İller

Bugün özellikle aşağıdaki iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu illerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor:

Afyonkarahisar

Kütahya

Uşak

Osmaniye

Antalya'nın iç kesimleri

Artvin

Rize

İstanbul'da Hava Durumu

İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklık ise 32 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 km/s) esecek. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların 34 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yağış Beklenen Bölgeler ve İller

Ege: Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak İç Anadolu: Ankara, Konya, Eskişehir

Ankara, Konya, Eskişehir Akdeniz: Osmaniye, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri

Osmaniye, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri Karadeniz: Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun

Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda ve deniz ulaşımında dikkatli olunmalı.

Bazı İllerin Sıcaklıkları ve Hava Durumu

İstanbul: 32°C - Parçalı az bulutlu, yağış yok

32°C - Parçalı az bulutlu, yağış yok Ankara: 36°C - Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak

36°C - Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak İzmir: 37°C - Az bulutlu ve açık

37°C - Az bulutlu ve açık Antalya: 30°C - İç kesimlerinde öğleden sonra sağanak

30°C - İç kesimlerinde öğleden sonra sağanak Erzurum: 30°C - Öğleden sonra yerel sağanak

30°C - Öğleden sonra yerel sağanak Trabzon: 27°C - Öğleden sonra sağanak

27°C - Öğleden sonra sağanak Rize: 26°C - Kuvvetli sağanak bekleniyor

26°C - Kuvvetli sağanak bekleniyor Artvin: 28°C - Yerel kuvvetli yağış ve rüzgar

28°C - Yerel kuvvetli yağış ve rüzgar Sivas: 34°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra yağış ihtimali

34°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra yağış ihtimali Elazığ: 37°C - Parçalı bulutlu

37°C - Parçalı bulutlu Malatya: 38°C - Parçalı az bulutlu

38°C - Parçalı az bulutlu Diyarbakır: 42°C - Açık ve sıcak

42°C - Açık ve sıcak Gaziantep: 39°C - Açık

39°C - Açık Van: 28°C - Öğleden sonra sağanak

28°C - Öğleden sonra sağanak Bitlis: 29°C - Öğleden sonra sağanak

29°C - Öğleden sonra sağanak Muş: 31°C - Öğleden sonra sağanak



