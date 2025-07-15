Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
15 Temmuz 2025'te Meteoroloji, 35'ten fazla il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor.
15 Temmuz 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 35'ten fazla il için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına uyarısı yapıldı. Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da yağış beklenmezken, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Artvin ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Ankara, Erzurum, Malatya, Iğdır, Gümüşhane, Osmaniye, Sivas, Tunceli, Muş, Bitlis, Van gibi birçok ilde sel, dolu, yıldırım ve ani rüzgar riskine karşı dikkatli olunmalı.
Güncel Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2025 Salı günü için güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Sağanak Yağış Uyarısı Yapılan İller
Bugün özellikle aşağıdaki iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu illerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor:
- Afyonkarahisar
- Kütahya
- Uşak
- Osmaniye
- Antalya'nın iç kesimleri
- Artvin
- Rize
İstanbul'da Hava Durumu
İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklık ise 32 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 km/s) esecek. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların 34 dereceye ulaşması bekleniyor.
Yağış Beklenen Bölgeler ve İller
- Ege: Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
- İç Anadolu: Ankara, Konya, Eskişehir
- Akdeniz: Osmaniye, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri
- Karadeniz: Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun
- Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda ve deniz ulaşımında dikkatli olunmalı.
Bazı İllerin Sıcaklıkları ve Hava Durumu
- İstanbul: 32°C - Parçalı az bulutlu, yağış yok
- Ankara: 36°C - Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
- İzmir: 37°C - Az bulutlu ve açık
- Antalya: 30°C - İç kesimlerinde öğleden sonra sağanak
- Erzurum: 30°C - Öğleden sonra yerel sağanak
- Trabzon: 27°C - Öğleden sonra sağanak
- Rize: 26°C - Kuvvetli sağanak bekleniyor
- Artvin: 28°C - Yerel kuvvetli yağış ve rüzgar
- Sivas: 34°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra yağış ihtimali
- Elazığ: 37°C - Parçalı bulutlu
- Malatya: 38°C - Parçalı az bulutlu
- Diyarbakır: 42°C - Açık ve sıcak
- Gaziantep: 39°C - Açık
- Van: 28°C - Öğleden sonra sağanak
- Bitlis: 29°C - Öğleden sonra sağanak
- Muş: 31°C - Öğleden sonra sağanak