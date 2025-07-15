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TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün finans ağını hedef alan operasyonda, HAKMAR ve TATBAK market zincirlerinin sahibi Z.D. ile birlikte toplam 26 kişi yakalandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak markasıyla faaliyet gösteren şirketlere mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 16:08, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 16:09
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TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. Bu operasyon kapsamında, örgütün finansörlüğünü yapan ve İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren, polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi olmak üzere toplamda 26 kişi şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

"Beni Gülen Yükseltti" İfadesi ve Operasyonun Detayları

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Z.D.'nin, FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği ve kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı tespit edildi.

Z.D.'nin FETÖ'ye Yardım Faaliyetleri

  • Z.D. hakkında çok sayıda ihbar bulunduğu, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı.
  • Z.D.'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar ve Gözaltılar

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'yle bağlantılı 26 kişi gözaltına alındı. HAKMAR'ın İstanbul/Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu ve bu mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi.

Para Transferi ve Kuryelik Faaliyetleri

  • Z.D.'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.
  • Uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı.
  • C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

TMSF, Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturuldu ve çalışmalara başlandı. TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

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