Kurtulmuş: Darbecilere Asla Geçit Vermeyeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı verilen kahramanlık destanıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletimizin şeref günü olan ve tarihe altın harflerle yazılan milli kahramanlık destanının yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve saygıyla andığını, ailelerine ve gazilerimize şükranlarını sunduğunu belirtti.

15 Temmuz'un Anlamı ve Önemi

15 Temmuz, demokrasiye ve milli iradeye bağlılığımızın, darbelere karşı direniş kararlılığımızın ve vatanımızı can pahasına savunmanın en somut örneklerinden biri olarak vurgulandı. Ayrıca, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü her daim korumamız gerektiğini hatırlatan bir ders ve aynı zamanda ödev niteliğinde olduğu ifade edildi.

Milletin Fedakarlığı ve Gelecek Umudu

15 Temmuz'da darbeye direnen vatandaşlarımızın fedakarlığı sayesinde, bugün geleceğe daha da umutla bakıldığı belirtildi. Şehitlerimizin can verdiği bu topraklarda kıyamete kadar barış, huzur ve izzet içerisinde yaşamak için milletçe tüm gücümüzle çalışacağımız vurgulandı.

Ülkemizi , demokrasimizi koruyarak ve güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü pekiştirerek yarınlara taşıyacağız.

, demokrasimizi koruyarak ve güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü pekiştirerek yarınlara taşıyacağız. Allah , bu yolda birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin.

, bu yolda birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz.

bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız.



