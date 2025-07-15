Fidan: Türkiye'ye Zarar Vermek İsteyenler Başarısız Olacak

SSK ve Bağkur Emeklilerine Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Açıklandı
SSK ve Bağkur Emeklilerine Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Açıklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
Tekin: Gençlerimize Milli Birlik ve Direniş Ruhu Aşılanıyor
Tekin: Gençlerimize Milli Birlik ve Direniş Ruhu Aşılanıyor
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı
Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı
HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı
HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Samsun Ladik'te 3.6 büyüklüğünde deprem
Samsun Ladik'te 3.6 büyüklüğünde deprem
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fidan: Türkiye'ye Zarar Vermek İsteyenler Başarısız Olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz mesajı yayımladı. Fidan, Türkiye'ye zarar vermeye çalışan girişimlerin başarısız olacağını belirtti. Ayrıca FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve şehitlere rahmet, gazilere minnet dileklerini iletti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 10:01, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 10:01
Yazdır
Fidan: Türkiye'ye Zarar Vermek İsteyenler Başarısız Olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Fidan, mesajında Türkiye'ye zarar vermeye çalışan her girişimin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahküm olduğunu vurguladı. Ayrıca, milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılık ile devletimizin gücünün altını çizdi. Fidan, Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve aziz milletimizin iradesi sayesinde 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye geçit verilmediğini belirtti. Milletimizin sarsılmaz iradesiyle hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Fidan'ın Mesajından Öne Çıkanlar

  • Yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip ederek Türkiye'ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin, milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılığı hesap edemediği vurgulandı.
  • Devletimiz, FETÖ'nün hain gündemini ortaya çıkararak bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte ve suçluların adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla adımlar atmaktadır.
  • FETÖ'yle mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet dilendi, fedakar gazilere ise şükranlar sunuldu.
  • Türkiye'ye zarar vermeye çalışan her girişimin başarısızlığa mahküm olduğu tekrar hatırlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, milletimizin birlik ve beraberliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. Bu anlamlı günün kutlu olması temennisiyle, şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet dilekleri iletildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber