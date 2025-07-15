Fidan: Türkiye'ye Zarar Vermek İsteyenler Başarısız Olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Fidan, mesajında Türkiye'ye zarar vermeye çalışan her girişimin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahküm olduğunu vurguladı. Ayrıca, milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılık ile devletimizin gücünün altını çizdi. Fidan, Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve aziz milletimizin iradesi sayesinde 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye geçit verilmediğini belirtti. Milletimizin sarsılmaz iradesiyle hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Fidan'ın Mesajından Öne Çıkanlar

Yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip ederek Türkiye'ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin, milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılığı hesap edemediği vurgulandı.

gündemini takip ederek Türkiye'ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin, milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılığı hesap edemediği vurgulandı. Devletimiz , FETÖ'nün hain gündemini ortaya çıkararak bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte ve suçluların adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla adımlar atmaktadır.

, FETÖ'nün hain gündemini ortaya çıkararak bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte ve suçluların adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla adımlar atmaktadır. FETÖ'yle mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet dilendi, fedakar gazilere ise şükranlar sunuldu.

konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet dilendi, fedakar gazilere ise şükranlar sunuldu. Türkiye'ye zarar vermeye çalışan her girişimin başarısızlığa mahküm olduğu tekrar hatırlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu Olsun!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, milletimizin birlik ve beraberliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. Bu anlamlı günün kutlu olması temennisiyle, şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet dilekleri iletildi.



