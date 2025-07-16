Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. Döviz kurlarındaki değişiklikler, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için önemli bilgiler sağlamaktadır. Özellikle ABD doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı gibi para birimlerinin alış ve satış fiyatlarındaki farklılıklar, piyasaların genel durumu hakkında fikir vermektedir. Aşağıda, İstanbul ve Ankara piyasalarındaki döviz fiyatlarının karşılaştırmalı tablosunu bulabilirsiniz.

İstanbul Serbest Piyasası Döviz Kurları

ABD Doları : Pazartesi Alış: 40,2130 - Satış: 40,2140 | Çarşamba Alış: 40,2440 - Satış: 40,2450

: Pazartesi Alış: 40,2130 - Satış: 40,2140 | Çarşamba Alış: 40,2440 - Satış: 40,2450 Avro : Pazartesi Alış: 46,9690 - Satış: 46,9700 | Çarşamba Alış: 46,6150 - Satış: 46,6160

: Pazartesi Alış: 46,9690 - Satış: 46,9700 | Çarşamba Alış: 46,6150 - Satış: 46,6160 Sterlin : Pazartesi Alış: 54,1880 - Satış: 54,1980 | Çarşamba Alış: 53,8850 - Satış: 53,8950

: Pazartesi Alış: 54,1880 - Satış: 54,1980 | Çarşamba Alış: 53,8850 - Satış: 53,8950 İsviçre Frangı: Pazartesi Alış: 50,4950 - Satış: 50,5050 | Çarşamba Alış: 50,0330 - Satış: 50,0430

Ankara Serbest Piyasası Döviz Kurları

ABD Doları : Pazartesi Alış: 40,1830 - Satış: 40,2630 | Çarşamba Alış: 40,2140 - Satış: 40,2940

: Pazartesi Alış: 40,1830 - Satış: 40,2630 | Çarşamba Alış: 40,2140 - Satış: 40,2940 Avro : Pazartesi Alış: 46,9290 - Satış: 47,0090 | Çarşamba Alış: 46,5750 - Satış: 46,6550

: Pazartesi Alış: 46,9290 - Satış: 47,0090 | Çarşamba Alış: 46,5750 - Satış: 46,6550 Sterlin: Pazartesi Alış: 54,1280 - Satış: 54,3380 | Çarşamba Alış: 53,8250 - Satış: 54,0350



