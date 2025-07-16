Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 40,24 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 17:22, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. Döviz kurlarındaki değişiklikler, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler için önemli bilgiler sağlamaktadır. Özellikle ABD doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı gibi para birimlerinin alış ve satış fiyatlarındaki farklılıklar, piyasaların genel durumu hakkında fikir vermektedir. Aşağıda, İstanbul ve Ankara piyasalarındaki döviz fiyatlarının karşılaştırmalı tablosunu bulabilirsiniz.
İstanbul Serbest Piyasası Döviz Kurları
- ABD Doları: Pazartesi Alış: 40,2130 - Satış: 40,2140 | Çarşamba Alış: 40,2440 - Satış: 40,2450
- Avro: Pazartesi Alış: 46,9690 - Satış: 46,9700 | Çarşamba Alış: 46,6150 - Satış: 46,6160
- Sterlin: Pazartesi Alış: 54,1880 - Satış: 54,1980 | Çarşamba Alış: 53,8850 - Satış: 53,8950
- İsviçre Frangı: Pazartesi Alış: 50,4950 - Satış: 50,5050 | Çarşamba Alış: 50,0330 - Satış: 50,0430
Ankara Serbest Piyasası Döviz Kurları
- ABD Doları: Pazartesi Alış: 40,1830 - Satış: 40,2630 | Çarşamba Alış: 40,2140 - Satış: 40,2940
- Avro: Pazartesi Alış: 46,9290 - Satış: 47,0090 | Çarşamba Alış: 46,5750 - Satış: 46,6550
- Sterlin: Pazartesi Alış: 54,1280 - Satış: 54,3380 | Çarşamba Alış: 53,8250 - Satış: 54,0350