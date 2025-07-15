Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu

SSK ve Bağkur emeklilerine bu yılın ikinci 6 ayında uygulanacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi. Emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre ödemeler 17 Temmuz'da başlayacak. Yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artış oranı netleşti ve memur ile emeklisi maaşlarını yüzde 15,57 zamlı olarak aldı. SSK ve Bağkur emeklilerine bu yılın ikinci 6 ayında uygulanacak zam oranı ise yüzde 16,67 oldu. Ödemeler 17 Temmuz'da başlayacak ve emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre zamlı aylıkları hesaplara yatırılacak.

SSK ve Bağkur Emeklileri İçin Ödeme Takvimi

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara 17 Temmuz 'da ödeme yapılacak.

olanlara 'da ödeme yapılacak. 7 olanlara 18 Temmuz 'da, 5 olanlara 19 Temmuz 'da, 3 olanlara 20 Temmuz 'da, 1 olanlara ise 21 Temmuz 'da maaş ödenecek.

olanlara 'da, olanlara 'da, olanlara 'da, olanlara ise 'da maaş ödenecek. Tahsis numarası son hanesi 8 olanlara 22 Temmuz 'da, 6 olanlara 23 Temmuz 'da ödeme yapılacak.

olanlara 'da, olanlara 'da ödeme yapılacak. 4 olanlara 24 Temmuz'da, 2 olanlara 25 Temmuz'da, 0 olanlara ise 26 Temmuz'da aylıkları yatacak.

Bağkur Emeklileri İçin Ödeme Günleri

25 Temmuz: Tahsis numarasının son hanesi 5, 7 ve 9 olanlar aylıklarını alacak.

Tahsis numarasının son hanesi olanlar aylıklarını alacak. 26 Temmuz: Son hanesi 3 ve 1 olanlara ödeme yapılacak.

Son hanesi olanlara ödeme yapılacak. 27 Temmuz: Son hanesi 4, 6 ve 8 olanların aylığı yatacak.

Son hanesi olanların aylığı yatacak. 28 Temmuz: Son hanesi 0 ve 2 olanlara ödeme yapılacak.



