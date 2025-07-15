Ali Yerlikaya'dan FETÖ'ye Net Mesaj: Mücadele Sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, devletin hafızasını ve reflekslerini diri tuttuklarını, hiçbir terör yapısının kamu düzenini tehdit etmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılında değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, millet iradesini teslim almaya çalışan bu hain yapının, tankla, tüfekle ve uçaklarla saldırdığını belirtti. Milletin savunması için alınmış silahların millete doğrultulduğunu, ancak bu hainlerin tek hazırlığının bu olmadığını, yıllarca devletin kılcal damarlarına sızarak da hazırlandıklarını ifade etti.

15 Temmuz Gecesi ve Devletin Kararlılığı

Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz gecesinde milletin cesareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin dirayetinin hainlerin yıllara sari kumpaslarını başlarına yıktığını vurguladı. Devletin bu tehdide karşı en güçlü refleksi gösterdiğini belirten Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak milletimize sadakatin, devlete bağlılığın ve hukuka saygının dışında hiçbir yapıya müsamaha göstermediklerini söyledi.

İhraç Edilen Personel Sayıları

Mülki idare amiri: 569

569 Emniyet Genel Müdürlüğü: 33 bin 534

33 bin 534 Jandarma Genel Komutanlığı: 8 bin 456

8 bin 456 Sahil Güvenlik Komutanlığı: 640

640 İller İdaresi: 1.358

1.358 Diğer kurumlar: 672

672 Toplam: 45 bin 229 personel ihraç edildi.

Mücadelede Kararlılık ve Operasyonlar

Bakan Yerlikaya, FETÖ ile mücadelede kriterlerinin net olduğunu ve bu mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirtti. "Su uyur, Fetövari yapılar uyumaz" bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. 9 yıl geçmiş olmasına rağmen, 15 Temmuz'un hala dün gibi olduğunu ve FETÖ'nün güncel yapılanmalarına karşı kararlı mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Adli İşlemler ve Operasyonlar

Gözaltına alınan şahıs: 390 bin 322

390 bin 322 Tutuklanan şahıs: 113 bin 844

113 bin 844 Adli kontrol uygulanan şahıs: 118 bin 822

118 bin 822 Serbest bırakılan şahıs: 153 bin 382

153 bin 382 Kabine döneminde operasyon: 10 bin 968

10 bin 968 Operasyonlarda gözaltına alınan: 17 bin 890

17 bin 890 Tutuklanan: 3 bin 245

3 bin 245 Adli kontrol kararı verilen: 3 bin 861

Küresel Mücadele ve Uluslararası İşbirliği

Bakan Yerlikaya, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir güvenlik tehdidi olduğuna dikkat çekti. FETÖ'nün okullarının birçok ülkede ya kapatıldığını ya da Türkiye Maarif Vakfı'na devredildiğini belirtti. Uluslararası işbirliği sürecinin diplomasi ve güvenlik unsurlarıyla birlikte sürdürüldüğünü ifade etti.

Gelişen Stratejiler ve Entegre Mücadele Modeli

Bakan Yerlikaya, FETÖ'nün taktikleri değiştikçe kendi stratejilerinin de geliştiğini belirtti. Kripto yapılar, hücre tipi örgütlenmeler, dijital iletişim sistemleri ve finansal kaçak hatların anlık takip edildiğini söyledi. Siber suçlarla mücadele birimleri, istihbarat destekli saha operasyonları ve mali suç izleme sistemleriyle entegre bir mücadele modeli geliştirildiğini aktardı.

15 Temmuz'un Unutulmayan Kahramanları

15 Temmuz, kurşunlara göğsünü siper eden isimsiz kahramanların tarihidir. 253 şehidimiz, 2 bin 737 gazimiz; bize bu vatanın kolay kazanılmadığını bir kez daha hatırlattı. Yıllar geçse de unutulmayan bu destan, milletin ihanetin karanlığına karşı imanla direndiğinin göstergesidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken aynı ruhla yürümeye devam ediyoruz.



