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Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 14:26, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 14:26
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Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı

Cevdet Yılmaz ve beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısındaki alanda düzenlenen törene katıldı.

Tören alanına, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Yılmaz, buradaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bırakarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Törende, mehter takımı da konser verdi.

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