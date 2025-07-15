TMSF Kayyumluğundaki Şirketler Hizmete Devam Ediyor

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresi amacıyla başlatılan soruşturma devam etmektedir. Ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunması için şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu süreçte, şirketlerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ön planda tutulmuş, çalışanların ve müşterilerin mağdur olmaması için gerekli önlemler alınmıştır.

TMSF'nin Kayyum Olarak Görevlendirildiği Şirketler

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.



