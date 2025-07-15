Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı: Türkiye'nin Gücüne Şaşıracaksınız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine yürekten inandığını belirtti. TBMM Tören Salonu'nda "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde Gazi Meclis'te olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ateşten gömlek giydikleri o imtihan gecesinde olduğu gibi yine güçlü bir şekilde omuz omuza vermiş, birbirlerine sıkıca kenetlenmiş durumda olduklarını belirten Erdoğan, seyrettikleri videoda o meşum geceyi bir kez daha hatırladıklarını, acıyla, hüzünle, öfkeyle birlikte dayanışmayı, cesareti ve direnişi de tekrar gözlerinin önünden geçirdiklerini söyledi.

15 Temmuz'un Anlamı ve Şehitlerimize Dua

İstiklal ve istikbale sahip çıkan, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerin ruhları için Fatiha Suresi okuduklarını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Rabbim dualarımızı, kahraman şehitlerimizin ruhlarına nail eylesin."

15 Temmuz gecesi cesur ve vakur bir tavırla hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

cesur ve vakur bir tavırla hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. O gece canlarını ortaya koyarak vatanına, devletine, ezanına, bayrağına sahip çıkan tüm gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren sokakları, caddeleri, meydanları dolduran, havalimanlarına akın eden, geleceğine ve iradesine sahip çıkan; zilleti esaret, şehadeti nimet bilen tüm vatandaşlarıma aynı şekilde şükran duygularımı ifade ediyorum.

O gece eli yüreğinde bizler için dua eden, nerede olursa olsun tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koyan yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, gönül coğrafyamızın dört bir tarafında bize destek olan, Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan dost ve kardeşlerimize de minnettarlığımı iletiyorum.

Kıyamete Kadar Anılacak Bir Destan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gece İstanbul'da okunan ezanların, Bursa'da yükselen salaların, Üsküp'te, Bakü'de, Kahire'de yankılandığını dile getirdi. Pakistan'dan Endonezya'ya, Bosna'dan Somali'ye binlerce kilometre ötede ellerin Türkiye için semaya kalktığını, duaların Türkiye için edildiğini ve Kur'anların Türkiye için okunduğunu anlattı.

"Dost ve kardeşlerimiz, dualarıyla direnişlerimize, göz yaşlarıyla zaferimize ortak oldular." diyen Erdoğan, millet olmanın şuuruna bir kez daha erdiklerini ve ümmet olmanın ne manaya geldiğini gördüklerini belirtti. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikatinin 15 Temmuz gecesi çok güçlü bir şekilde anlaşıldığını vurguladı.

Destanın Özellikleri

Çıplak ellerin tanklara, uçaklara, bombalara karşı zaferi

Kökü bu topraklarda olan cesur insanların mankurtlara galip gelişi

Birlik ve beraberlik içinde ne kadar güçlü ve yenilmez olduğumuzun kanıtı

FETÖ ele başının kurduğu tuzağın milletimizin dik duruşu ile darmadağın edilmesi

Milletimizin sadece hain darbeyi değil aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmesi

"O Gece Akı da Karası da Geçitte Belli Olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi hem devlet hem de millet olarak alnımızın akıyla verilen zorlu sınavın tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri olduğunu söyledi. O gece uğranılan büyük ihanetin tarihte eşinin benzerinin olmadığını vurguladı.

"15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gördü." diyen Erdoğan, meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, çıplak elleriyle darbeye direnenler ile darbecileri alkışlayanları gördüklerini ve yaşadıklarını ifade etti.

Ezeli ve Ebedi Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin sokakta kahramanca istiklalini savunurken milletvekillerinin de Meclis'te demokrasiye ve milletin muazzez iradesine canları pahasına sahip çıktığını belirtti. Gazi Meclis'in şanına yaraşır bir şekilde milletin emanetine gölge düşürmediklerini söyledi.

"Şehitlerimizin fedakarlıkları asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Gazilerimizin mücadeleleri asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır." diyen Erdoğan, ülkemiz yarım asırlık terör boyunduruğundan kurtuldukça her alanda şahlanışa geçeceğini belirtti.

Ekonomide

Savunmada

Kalkınmada

Güvenlikte

İç ve dış politikada

Türkiye Yüzyılı'nın inşasının daha da hızlanacağını ve çok kutuplu dünyada Türkiye'nin yeni bir kutup başı olarak hak ettiği yeri alacağını ifade etti. Milletimize, ezeli ve ebedi kardeşliğimize ve demokrasimizin sorun çözme kapasitesine güven duyduklarını vurguladı.

Tören Sonrası Görüşmeler

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve eski Başbakan Tansu Çiller ile bir süre sohbet etti.



