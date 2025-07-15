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Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye ile geleceğe daha umutla bakıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye ile geleceğe daha umutla bakıyor, yarınları hep birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 15:57, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 15:59
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Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye ile geleceğe daha umutla bakıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zaferin Adı Türkiye Büyük Ailem Türkiyem: 15 Temmuz Paneline katıldı ve panelin sergisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Bakan Göktaş, 15 Temmuz gecesinde kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını söyledi.

"O gece, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün Türkiye istiklaline ve istikbaline sahip çıktı"

Hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanının çağrısı ile milletin sokaklara döküldüğünü söyleyen Göktaş, "Vatan, bayrak ve demokrasi uğruna canını hiçe sayan her bir kahramanımız, ihanete karşı direnişin simgesi oldu. Ve bu değerlerimiz uğruna neleri göze alabileceğini bir kez daha bütün dünyaya gösterdi. O gece, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün Türkiye istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. İşte gerçekleştirdiğimiz bu panel ve sergi, o günkü destansı direnişi unutmamak ve unutturmamak içindir. Bu anlamlı etkinlik, aynı zamanda o ruhu ve kararlılığı evlatlarımıza aktarma sorumluluğumuzun bir ifadesidir" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye ile geleceğe daha umutla bakıyoruz"

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye ile geleceğe daha umutla bakıyor, yarınları hep birlikte inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu sürecin mimarı, hiç şüphesiz, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Vatanımız uğruna büyük fedakarlıklar yapan siz kıymetli misafirlerimiz, her daim milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olacaksınız. Bugün buradaki varlığınız, barış, huzur ve refah dolu bir geleceğin teminatıdır. Sizlerden aldığımız güçle, güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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