Bolu'da Medikal Fabrika Yangını: 5 Ev Tahliye Edildi
Bolu Karacasu'daki medikal fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 5 ev tahliye edilirken, fabrika büyük hasar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 16:26, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 16:26
Bolu'da bir medikal fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve çevreye yayıldı.
Yangının Etkileri ve Müdahale
- Fabrika yakınında bulunan 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
- Çalışmalar sırasında yoğun dumana maruz kalan personele ayran ikram edildi.
- Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
- Soğutma çalışması sürdürülen fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
Olayın Son Durumu
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikada meydana gelen hasarın boyutu ise incelemelerin ardından netlik kazanacak.