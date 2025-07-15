Manisa'daki otomobil ağaca çarptı: 1 kişi öldü

Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!
İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!
TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı: Türkiye'nin Gücüne Şaşıracaksınız!
Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı: Türkiye'nin Gücüne Şaşıracaksınız!
TMSF Kayyumluğundaki Şirketler Hizmete Devam Ediyor
TMSF Kayyumluğundaki Şirketler Hizmete Devam Ediyor
Bakan Tekin'den LGS eleştirilerine tepki
Bakan Tekin'den LGS eleştirilerine tepki
Asgari ücrete iki zam mümkün mü, yoksa hayal mi?
Asgari ücrete iki zam mümkün mü, yoksa hayal mi?
Ömer Çelik: Şehitlerimizin Fedakarlığı Asla Unutulmayacak
Ömer Çelik: Şehitlerimizin Fedakarlığı Asla Unutulmayacak
SSK ve Bağkur Emeklilerine Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Açıklandı
SSK ve Bağkur Emeklilerine Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Açıklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
Tekin: Gençlerimize Milli Birlik ve Direniş Ruhu Aşılanıyor
Tekin: Gençlerimize Milli Birlik ve Direniş Ruhu Aşılanıyor
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı
Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Manisa'daki otomobil ağaca çarptı: 1 kişi öldü

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 17:54, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 17:56
Yazdır
Manisa'daki otomobil ağaca çarptı: 1 kişi öldü

S.Ö'nün kullandığı 45 RH 926 plakalı otomobil, Demirci-Salihli kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede İbrahim Narfidan'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, sürücüyle birlikte yaralanan 4 kişi Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber