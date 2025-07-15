Ankara, Konya ve Aksaray'da Şiddetli Fırtına Alarmı!

Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Ankara çevrelerinde akşam saatlerinde, Konya ve Aksaray çevrelerinde ise gece saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu durum, bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını gerektiriyor.

Beklenen Olumsuzluklar

Çatı uçması

Ağaç ve direklerin devrilmesi

Toz savrulması

Görüş mesafesinde azalma

Ulaşımda aksamalar

Alınması Gereken Önlemler

Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor. Özellikle açık alanlarda bulunanlar, araç sahipleri ve yolculuk yapacak kişilerin gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.



