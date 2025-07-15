Ankara, Konya ve Aksaray'da Şiddetli Fırtına Alarmı!
Ankara, Konya ve Aksaray'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalara dikkat!
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 18:07, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 18:08
Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Ankara çevrelerinde akşam saatlerinde, Konya ve Aksaray çevrelerinde ise gece saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu durum, bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını gerektiriyor.
Beklenen Olumsuzluklar
- Çatı uçması
- Ağaç ve direklerin devrilmesi
- Toz savrulması
- Görüş mesafesinde azalma
- Ulaşımda aksamalar
Alınması Gereken Önlemler
Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor. Özellikle açık alanlarda bulunanlar, araç sahipleri ve yolculuk yapacak kişilerin gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.