Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 15 su tankeri, 7 iş makinesinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 10 itfaiye aracı ve emniyet ve jandarma teşkilatlarının TOMA'ları ile müdahale edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Apak Mahallesi'ndeki yangına, ormanlık alanda kaynak yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin yangın bölgesinde çalışması devam ediyor.

Tekirdağ'daki orman yangını tarım arazilerine sıçradı: 2 mahalle tahliye edildi



Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek evlere ve tarım arazilerine sıçradı, 2 mahalle tahliye edildi. Yangına müdahale, havadan ve karadan sürüyor.



Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Kaytandere Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alandan çevredeki tarım arazilerine ve ardından Şenköy Mahallesi'ne ulaştı. Yangına uçaklar ve helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Orman İşletme ve AFAD ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden de destek ekipler bölgeye sevk edildi.



Alevlerin bazı evlere sıçraması üzerine 2 mahalle tamamen boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşımaya çalışırken, bazı çiftliklerde panik yaşandı.



Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun bir mücadele sürerken, ekipler yangının daha fazla yerleşim yerine yayılmaması için büyük çaba harcıyor.

Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor



Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alındı.



Delice ve Bayramlı köyleri arasındaki arazide anız yangını çıktı. Anızın tutuşmasıyla başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılarak, ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına, 1 helikopter, 3 itfaiye aracı, 7 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 1 greyder, 1 loder ve 4 diğer araç olmak üzere toplam 27 araç ve 104 personel ile havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın bölgesine yakın bir noktada bulunan Abant Gölü Milli Parkı'ndan helikopterler su takviyesi aldı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme uçağının da katıldığı çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akçalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterlerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Tuzla ve Taşağıl köylerinin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine orman bölge müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilendi. Çok sayıda hayvan yangında telef oldu.

Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerledi. Jeotermal santral de yangından olumsuz yönde etkilendi.

Öte yandan köylerde yaşayanlar yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tuzla köyünde bulunan tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluştu.

Orman ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun da Tuzla köyüne gelerek, saha çalışmalarını koordine etti.

- Yangına 10 hava aracıyla müdahale ediliyor

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvacık'ın Naldöken köyü mevkisinde meydana gelen yangına 4 uçak ve 6 helikopterle havadan, 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personelle karadan yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Tuzla ve Taşağıl köylerinin tedbiren tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangını kontrol almak amacıyla tüm ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın, yangın bölgesini Yangın Yönetim Helikopteri ile havadan inceleyerek, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den sahadaki çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Öte yandan yangının çıktığı Naldöken köyünün risk altındaki bölgeleri Valilik kararıyla tahliye edilmişti.