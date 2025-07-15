Balıkçı barınağında uzun namlulu silahlarla çatışma: 3 gözaltı

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi 19 Mayıs Gençlik Parkı İç Yolu'nda bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen maskeli ve uzun namlulu silahlı şüpheliler barınakta bulunan kişilere ateş açtı. Barınaktakilerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

Şüpheliler, geldikleri otomobille kaçmak isterken başka araçlara çarptı. Bunun üzerine araçtan inen şüpheliler yaya olarak kaçtı. Çatışmada barınakta bulunan 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin hem araçta hem de çevredeki çalışmaları sürüyor.