Sosyal medyada gaziye hakaret eden şahıs tutuklandı

Sosyal medyada, bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli A.S., emniyet ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alındı. Şüpheli, hakimlik ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklandı.