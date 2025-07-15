Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Olay, Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahilinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahilde kıyafetlerini çıkararak denize giren Y.S., bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, deniz polisi, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kaybolan kişiyi arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Dalgıçlar, botlarla deniz yüzeyi ve su altında arama yaptı.

'SUYUN ÜSTÜNDE PARMAKLARINI GÖRDÜK, SONRA KAYBOLDU'

Olayı görenlerden Kadir Şenocak, "Ailemle birlikte sahilde yürüyüş yapıyorduk. 30-35 yaşlarında bir genç, diğer vatandaşlar gibi denize girmek için kıyafetlerini çıkardı. Suyun içinde biraz ilerledi. Biz çocuklarla ilgilenirken parmaklarını gördük en son, sonra gözden kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor, umarız bulunur" dedi.

İlhan Şahin ise, "Yaklaşık 2 metre yanımıza gelip üstünü çıkardı. Kısa bir süre yüzdü, sonra geri döndü. Ardından tekrar açığa doğru gitti. O sırada telefona bakıyordum. Yanımdaki arkadaş, 'Biri boğuluyor galiba' deyince kafamı çevirdim ama kimseyi göremedim. Sadece elini son anda gördüğünü söyledi. 'Boy veriyor' diye düşünmüş ama meğerse boğuluyormuş. Gitmeden önce birine 'Gemilere kadar gidebilen var mı?' diye sormuş. Halinde biraz dengesizlik vardı, bir madde kullanıp kullanmadığını bilemiyorum. Ne imdat dedi, ne bağırdı. Bir yardım çağrısı duysaydık, biz de atlar kurtarmaya çalışırdık ama olmadı, kurtaramadık" diye konuştu.

Ekiplerin denizdeki arama çalışmaları sürüyor.