RAMS Park, dünyanın en çevre dostu ikinci stadyumu

Dünya Ekonomik Forumu, dünyadaki spor tesislerini sürdürülebilirlik ve çevrecilik açısından ele aldı. Yapılan listeye göre ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu, dünyanın en sürdürülebilir stadı seçildi. Stadın yağmur suyu toplama özelliği, güneş enerjisinden elektrik üretmesi ve kent bahçesiyle listenin zirvesinde yer aldığı bildirildi.

Yedi spor tesisisin yer aldığı listede İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, ikinci sırada yer aldı. Galatasaray Futbol Takımı'nın maçlarını oynadığı stadın, çatısında 10 binden fazla güneş enerjisi paneliyle kendi elektriğini ürettiği vurgulandı.

Yaklaşık 4,2 megawatt kapasiteli güneş tarlasına sahip Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin bir spor tesisi tarafından üretilen en büyük elektrik enerjisi bakımından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği kaydedildi.

Listede Tottenham Stadyumu üçüncü, Nice takımının stadyumu dördüncü, Auckland Avustralya beşinci, Tayvan'da bulunan National Stadyumu altıncı ve Hindistan'da bulunan Chinnaswamy Stadyumu ise yedinci oldu.