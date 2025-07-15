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Trump'tan Zelenskiy'e Moskova'yı hedef alma uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya'ya yönelik saldırıları konusunda uyararak, "Moskova'yı hedef almamalı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 21:30, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 22:05
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Trump'tan Zelenskiy'e Moskova'yı hedef alma uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, bir gazetecinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırıp saldırmayacağı sorusuna verdiği cevapta, "Hayır, Moskova'yı hedef almamalı" dedi.

Şu anda Ukrayna'nın tarafında olup olmadığı sorulan Trump, "Ben kimsenin tarafında değilim" ifadelerini kullanarak, insanlığın tarafında olduğunu çünkü ölümleri durdurmak istediğini vurguladı.

Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna konusunda barış anlaşmasına varmaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını ve Rusya'dan petrol alan ülkelere yönelik ekstra gümrük vergileri uygulanacağını hatırlatan Trump, "50 günün çok uzun olduğunu düşünmüyorum ve bundan daha erken de olabilir. 50 günün sonunda eğer bir anlaşmaya varamazsak, bu çok kötü olacak" dedi.

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