Apartman merdivenlerinde bir kişi ölü bulundu
Eskişehir'de bir apartmanın merdivenlerinde bir kişi ölü bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 21:42, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 22:05
Olay, Güllük Mahallesi Kırımlıer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere
göre; apartman sakinleri, bir şahsın merdivenlerde hareketsiz şekilde durduğunu
fark etti. Vdurumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince
hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın ölümü, belediye tabibi tarafından yapılan
incelemenin ardından şüpheli olarak değerlendirildi. Ekiplerce, Irak uyruklu
olduğu belirlenen Sarmad Haydar Fadhıl A. isimli 41 yaşındaki adamın ölümüyle
ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.