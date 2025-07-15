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Domates yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde domates yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 22:52, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 23:02
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Domates yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gölhisar ilçesi Yusufça Kasabası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre halden domates yükleyerek yola çıkan Abdülselam Denizcan (54) idaresindeki 35 DDR 78 plakalı Scania marka kamyon, sürücüsünün direksiyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Denizcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Denizcan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kamyon ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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