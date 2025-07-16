Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 07:24, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 07:44
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi GAP Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
7 YARALI
Kazada yaralanan 7 kişi ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.