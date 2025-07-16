Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar artıyor. Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de yerel sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü için yayımlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Özellikle Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Tokat, Ordu, Yozgat, Kırşehir, Uşak ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz ve Erzurum'un kuzey kesimleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştır. Marmara ve Ege'nin büyük kısmında hava açık ve sıcak olacak, Akdeniz'in iç bölgeleri ile İç Anadolu'da ise öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanaklar etkili olacaktır.
Genel Hava Durumu Değerlendirmesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 16 Temmuz 2025 tarihli hava durumu tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Bazı bölgelerde ise yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir. Özellikle Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de dikkatli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler
- Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri
- Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri
Büyükşehirlerde ve Bazı İllerde Güncel Hava Durumu
Marmara Bölgesi
- İstanbul: 23°C / 33°C - Parçalı ve az bulutlu
- Edirne: 22°C / 37°C - Parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli: 22°C / 35°C - Parçalı ve az bulutlu
- Balıkesir: 22°C / 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
- İzmir: 26°C / 37°C - Parçalı ve az bulutlu
- Manisa: 25°C / 39°C - Parçalı ve az bulutlu
- Denizli: 25°C / 37°C - Öğleden sonra sağanak yağışlı
- Afyonkarahisar: 18°C / 33°C - Öğleden sonra sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 21°C / 33°C - Öğle saatlerinde sağanak bekleniyor
- Eskişehir: 18°C / 33°C - Yerel sağanak yağışlı
- Konya: 21°C / 32°C - İl genelinde sağanak yağış bekleniyor
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 25°C / 34°C - Yerel sağanak bekleniyor
- Antalya: 25°C / 32°C - İç kesimlerde sağanak bekleniyor
- Isparta: 19°C / 32°C - Yerel sağanak yağışlı
Karadeniz Bölgesi
- Trabzon: 24°C / 27°C - Yerel kuvvetli sağanak yağış
- Samsun: 21°C / 30°C - Parçalı ve çok bulutlu
- Artvin: 20°C / 27°C - Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
- Erzurum: 15°C / 28°C - Kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış
- Kars: 14°C / 27°C - Sağanak ve gök gürültülü yağış
- Gaziantep: 24°C / 36°C - Öğleden sonra sağanak yağışlı
- Diyarbakır: 25°C / 39°C - Parçalı ve çok bulutlu
- Van: 18°C / 27°C - Akşam saatlerinde yağışlı