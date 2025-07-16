10 İlde Suç Örgütlerine Operasyon: 74 Şüpheli Yakalandı
10 ilde düzenlenen operasyonlarda 5 organize suç örgütüne yönelik baskınlarda 74 şüpheli yakalandı, çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçleri, çetelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son operasyona dair detaylar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
10 ilde 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 74 şüpheliyi yakaladık❗Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 16, 2025
🔻38i TUTUKLANDI.
🔻18i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerin;
️Gaziantep'te; yüksek kazanç. pic.twitter.com/vZlIFoGPn1
Tespit Edilen Suçlar
- Gaziantep'te: Yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.
- Adana'da: Tekne sahiplerini dolandırdıkları belirlendi.
- Antalya'da: Tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ettikleri ortaya çıktı.
- Kahramanmaraş ve Hatay'da: Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri saptandı.
Soruşturma Başlatılan Suçlar
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak
- Nitelikli dolandırıcılık
- Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık
- Resmi belgede sahtecilik
- Görevi kötüye kullanma
- Uyuşturucu madde imal ve ticareti
- Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
- Tefecilik
- Yağma ve tehdit
Ele Geçirilenler
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda şüphelilere ait; 5 adet mesken, 15 adet arsa, 6 adet dükkan, 32 adet araç ile yaklaşık 106 Milyon TL değerindeki 45 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu.