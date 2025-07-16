Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan hafif ticari araca çarptı.

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