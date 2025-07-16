Oyuncu Emre Törün yaşamını yitirdi

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve hastalığı karaciğerine de sıçrayan Törün, son isteği üzerine Balıkesir'in Akçay ilçesine götürüldü ve burada hayatını kaybetti.

1996 yılında "Kara Melek" dizisiyle televizyon kariyerine adım atan Törün, dört sezon boyunca bu dizide rol aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı istihbaratçı Nevzat Çankırılı ve Hudutsuz Sevda'daki Şeref karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Törün, çok sayıda tiyatro ve televizyon projesinde de yer almıştı.