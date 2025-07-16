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Kredi kartı komisyonlarında indirim sinyali

Kredi kartı ile alışveriş tutarlarındaki artışla birlikte, kart borcunu ödeyemeyenlerin sayısında da artış sürüyor. Ancak bir çok kişi gelirinden fazla kartla harcama yaparken, kurumsal olmayan işyerlerinin kartlı alışverişe izin vermemesi vatandaş ile sürtüşmelere neden oluyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 09:35, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 09:40
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Kredi kartı komisyonlarında indirim sinyali

İşyerlerinin kartlı alışverişi istememesinin iki temel sebebi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi kayıtlara giren alışverişin vergi doğurması. Tüketicilere iletilen temel sebep ise kart komisyonunun yüksek olması. Bu konuda giderek artan şikayetler, AK Parti'nin hafta sonu Kızılcahamam'da yapılan kampında da gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre bir çok milletvekili vatandaştan gelen şikayetleri gündeme taşıyarak, bu soruna çözüm bulunmasını istedi. Hatta bazı milletvekillerinin bu komisyon oranlarının sıfırlanması yönünde talepte bulunduğu öğrenildi.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre;

"Sıfırlanamıyorsa indirin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e konunun çözülmesi yönünde talimat verdiği kaydediliyor. Ancak Şimşek'in vekillerden gelen 'komisyon tamamen kaldırılsın' talebinin hayata geçirilmesinin çok mümkün olmadığını belirttiği söyleniyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "en azından yarıya indirin" şeklinde talimat verdiği belirtiliyor.

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