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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 317 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, yeni işlem gününün sonunda 4 milyon 317 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 16:43, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 16:55
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Altın piyasasında en düşük 4 milyon 311 bin 100 lira, en yüksek 4 milyon 320 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 317 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 4 milyon 335 bin liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul, salı günü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla işleme kapalıydı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 175 milyon 229 bin 720,06 lira, işlem miktarı ise 506,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 328 milyon 260 bin 634,62 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.335.000,003.360,00
En Düşük4.311.100,003.338,00
En Yüksek4.320.000,003.343,00
Kapanış4.317.000,003.338,00
Ağırlıklı Ortalama4.316.566,673.340,38
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.175.229.720,06
Toplam İşlem Miktarı (Kg)506,31
Toplam İşlem Adedi30

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