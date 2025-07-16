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Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,3 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 10:18, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 10:19
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Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almasını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Bu ay toplam 5,3 milyar lira Evde Bakım Yardımı

Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,3 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 536 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle 2025 yılı içinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 11 bin 702 liraya yükseldiğini anımsatan Göktaş, artışlı ödemelerin ağustosta hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını bildirdi.

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