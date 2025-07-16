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Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un demokrasi zaferi olarak toplumsal hafızada yer ettiğini ve yeni bir siyasal kültür doğurduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 10:38, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 11:12
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz direnişinin toplumsal düzeyde köklü bir dönüşümün miladı olduğunu vurguladı. O gece millet iradesine dayanan, yepyeni bir siyasal kültür ve zihniyetin doğduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonunun da bu toplumsal bilincin üzerine inşa edildiğini ifade etti. Duran, "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek" programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye tarihine altın harflerle kazınan kutlu bir demokrasi ve istiklal zaferi olduğunu söyledi. O gün milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. 15 Temmuz'u takip eden günlerde milletimizin geceler boyu demokrasi nöbetleri tutarak yüksek bir siyasal bilinç ortaya koyduğunu, bu toplumsal seferberliğin dünya demokrasi tarihinde pek rastlanmayan bir kararlılık olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz Direnişi ve Toplumsal Dönüşüm

15 Temmuz direnişi, toplumsal düzeyde köklü bir dönüşümün miladı olmuştur. O gece millet iradesine dayanan, yepyeni bir siyasal kültür ve zihniyet doğmuştur. Türkiye Yüzyılı vizyonu, bu toplumsal bilincin üzerine inşa edilmektedir.

Hafıza ve Gelecek

Üzerinden 9 yıl geçti, fakat o gece yaşananların hepsi dün gibi akıllardadır. Hafıza, geleceğin teminatı olarak görülmektedir.

Milletin Direnişi ve Cumhurbaşkanının Çağrısı

  • Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, ülkenin her köşesinden milyonlar meydanlara, sokaklara, havalimanlarına akın etti.
  • FETÖ ihanet şebekesinin hain darbe girişimi, milletin çıplak elleriyle paramparça edildi.
  • Duran ve eşi de o gece İstanbul'da Kızıltoprak'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.
  • Karşılarına çıkanların uyarılarına rağmen, tereddüt etmeden köprüye doğru yürüdüler.
  • Büyük bir sivil direniş ruhuna tanık oldular; Türkiye aşkı ve bağımsızlık sevdası görülmeye değerdi.

Şehitler ve Gaziler

Ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için canını veren 253 şehide Allah'tan rahmet; 2 bin 500'ün üzerindeki gazimize ise sağlıklı, bereketli bir ömür dilendi.

FETÖ ile Mücadele ve Türkiye'nin Güçlenmesi

  • 15 Temmuz Destanı'nın gururu yaşanırken, FETÖ şebekesi kararlı mücadele sayesinde sefil bir hale düşmüştür.
  • Darbeci FETÖ unsurları tamamen etkisiz hale gelene dek mücadele aynı kararlılıkla sürecektir.
  • Ülke demokrasisine sahip çıkılarak büyük bir dönüşüm gerçekleşmiştir.
  • Milli güvenlik ve dış politika gibi hemen her konuda büyük atılımlar yapılmış; Türkiye çok daha güçlü ve aktif bir konuma gelmiştir.


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