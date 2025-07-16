Türkiye'de eğitim nedeniyle 2,4 milyon kişi il değiştirdi

Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Bakanlık: Şimşek'in Faiz Yorumu Gerçeği Yansıtmıyor
Bakanlık: Şimşek'in Faiz Yorumu Gerçeği Yansıtmıyor
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi
Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!
İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!
TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı: Türkiye'nin Gücüne Şaşıracaksınız!
Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı: Türkiye'nin Gücüne Şaşıracaksınız!
TMSF Kayyumluğundaki Şirketler Hizmete Devam Ediyor
TMSF Kayyumluğundaki Şirketler Hizmete Devam Ediyor
Bakan Tekin'den LGS eleştirilerine tepki
Bakan Tekin'den LGS eleştirilerine tepki
Asgari ücrete iki zam mümkün mü, yoksa hayal mi?
Asgari ücrete iki zam mümkün mü, yoksa hayal mi?
Ana sayfaHaberler Eğitim

Türkiye'de eğitim nedeniyle 2,4 milyon kişi il değiştirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 11:34, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 11:35
Yazdır
Türkiye'de eğitim nedeniyle 2,4 milyon kişi il değiştirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, aileler ve öğrenciler üniversite tercihi için araştırmalara başladı.

Bu kapsamda, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler, köklü ve büyük üniversiteleriyle yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Üniversite ya da diğer kurumlar için yapılan bu göçler, "eğitim sebebiyle yapılan göç" olarak tanımlanıyor.

TÜİK verilerine göre, geçen yıl 479 bin 622 kişi eğitim nedeniyle yerleşim yerini değiştirdi. Söz konusu kişi sayısı 2023'te 512 bin 11 olurken, 2022 yılında 526 bin 8 ve 2021'de 686 bin 973 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2020 yılında 201 bin 178 kişi olmuştu.

Böylece, son 5 yılda 2 milyon 405 bin 792 kişi eğitim sebebiyle göç etti.

En çok göç alan ve veren il İstanbul

Eğitim sebebiyle geçen yıl en çok göç alan il İstanbul olurken, mega kente bu sebeple 48 bin 636 kişi taşındı.

Ankara, bu dönemde 32 bin 839 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Ankara'yı 19 bin 113 kişiyle İzmir, 13 bin 786 kişiyle Konya ve 11 bin 279 kişiyle Antalya takip etti.

Eğitim sebebiyle en az göç alan il ise 1276 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

İstanbul, eğitim kategorisinde en çok göç alan il olduğu gibi en çok göç veren il olarak da belirlendi. İstanbul'dan eğitim sebebiyle göç edenleri sayısı geçen yıl 38 bin 882'yi bulurken, Ankara için bu sayı 26 bin 643 oldu.

Ankara'yı 16 bin 837 kişiyle Bursa ve 16 bin 473 kişiyle İzmir takip etti. Konya da 13 bin 469 kişiyle eğitim sebebiyle en çok göç veren 5'inci il olarak kayıtlara geçti.

Eğitim sebebiyle en az göç veren il ise Tunceli olarak saptandı. Bu ilden eğitim sebebiyle ayrılanların sayısı 1077 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber