Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözlerin her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksun olduğunu belirtti. Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in "muteber siyasetçi"nin kim olduğuna CHP'nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamadığını ifade etti. Milletin, Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiğini vurgulayan Çelik, Özgür Özel'in temsil ettiği zihniyetin ise milletin muteber kabul ettiğiyle kavga etmek üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Çelik'ten Özgür Özel'e Eleştiriler

Özgür Özel'in "yönetme kabiliyeti" ve "muhakeme" tartışması açmak istemesi durumunda, bunun kendisi açısından ibretlik sonuçlar doğuracağını belirtti.

durumunda, bunun kendisi açısından ibretlik sonuçlar doğuracağını belirtti. Kendisinin yönetme kabiliyetinin, partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğunu savundu.

Ortaya koyduğu siyasi muhakemenin ise CHP'yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel'in kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bunun siyasi hayatımıza müdahale için yabancılara davetiye gönderen "güdümlü bir muhakeme" olduğu görüşünü paylaştı.

görüşünü paylaştı. Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı olmadığını vurguladı.

Özgür Özel'in "yönetme ve muhakeme yeteneğini kaybetmiş" bir siyaset biçimi arıyorsa; kendi sözlerine, toksik siyaset tarzına ve hiçbir meseleyi yönetememe haline bakması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanının Kıymeti

Cumhurbaşkanımızın sözlerinin ve iradesinin kıymetini milletimiz ve tüm dünya takdir etmiştir. Çelik, Özgür Özel'in ve benzerlerinin bu kıymeti anlayacak siyasi kabiliyeti ve kapasitesi olmadığını belirtti.



