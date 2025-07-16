Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Gayrimenkul Sertifikası ile yatırımda yeni dönem! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için Gayrimenkul Sertifikası ihracına hazırlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapılan İş Birliği Protokolü sonrasında, TOKİ mülkiyetinde bulunan İstanbul, Başakşehir'deki taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projeye ilişkin Gayrimenkul Sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru gerçekleştirildi.
Bu adım, gayrimenkul sektörünün dinamikleri ve tasarruf sahiplerinin beklentileri doğrultusunda atılmış olup, sermaye piyasaları ile gayrimenkulü buluşturan önemli bir enstrüman olarak öne çıkıyor.
Gayrimenkul Sertifikası ile Yatırım Fırsatları
Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası sayesinde, küçük birikimlerle büyük projelere ortak olunabilir, ev sahibi olunabilir ve istenirse yatırım yapılabilir. Bu model, Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvenceyle yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkanı sunacak.
Açıklamada Yer Alan Önemli Noktalar
- Tasarruf sahipleri ve yatırımcılara, konut edinebilecekleri veya proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunuluyor.
- İzahname Seti'nin SPK onayını takiben, sürece dair gerekli açıklamalar kamuoyuna duyurulacak.
TOKİ ve Emlak Konut'un Finans Sektörüyle İş Birliği
TOKİ ve Emlak Konut, finans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönem başlatıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen bu ortak yapı sayesinde, yatırımcılar ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir'de hayata geçirilecek projeye katılabiliyor ve güvenli bir şekilde yatırım yapabiliyor. Bu iş birliği, gayrimenkul sektörü ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü kuruyor.
Yatırımda Güven ve Esneklik
Hem güvenli hem de esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarruflar değer kazanıyor.
Detaylara, SPK onaylı İzahname sonrası www.emlakkonut.com.tr ve www.kap.org.tr adreslerinden ulaşılabilecek.
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?
Gayrimenkul Sertifikası; Borsa İstanbul'da işlem gören, yatırımcıların küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olmasını ve gayrimenkul yatırımı yapmasını sağlayan bir yatırım aracıdır. Tasarruf sahipleri Gayrimenkul Sertifikası ile TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen konut projesine ortak olabilir, bütçelerine göre kendi belirledikleri oranlarda yatırım yapabilirler. Yatırımcılar istedikleri kadar sertifika alabilir, diledikleri kadar biriktirebilirler.
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL KULLANILIR?
Gayrimenkul sertifikası, bir anlamda bir evin küçük bir hissesi gibidir. Projede yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, "gayrimenkul sertifikası" olarak yatırımcılara sunulur. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görür. Yani dileyen herkes yatırım hesabı üzerinden bu sertifikaları alıp satabilir.
Tasarruf sahipleri yatırım hesapları aracılığıyla, ister sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir isterlerse de proje değerlendikçe birikimlerini kazanca dönüştürme fırsatı elde edebilir.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Banka veya aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes, Gayrimenkul Sertifikası alabilir, küçük birikimlerini büyük yatırıma dönüştürebilir. Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarrufların değer kazanmasına imkan tanıyor.
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut'un resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak.
Bilgilere Emlak Konut GYO'nun resmi internet sitesi www.emlakkonut.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr üzerinden ulaşılabilecek.
SERTİFİKALI SATIŞ MODELİ: 2017'DE BAŞARIYLA UYGULANDI, ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ
Gayrimenkul sertifikası modeli Türkiye'de ilk kez uygulanmıyor. 2017 yılında TOKİ tarafından Başakşehir'de hayata geçirilen Park Mavera III Projesi, bu yapının başarılı bir örneğini sunmuştur.
Bu kapsamda 3.370.410 adet gayrimenkul sertifikası ihraç edildi ve yaklaşık 143 milyon TL finansman sağlandı. Sertifika sahipleri, projede yer alan 218 konutun %72'sine karşılık gelen 157 konuta "asli edim" kapsamında doğrudan sahip oldu. Kalan %28'lik kısmı oluşturan 61 konut ise "tali edim" yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen gelir, sertifika sahiplerine payları oranında dağıtıldı.
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI'NIN AVANTAJI
Gayrimenkul sektörüne yatırımı herkes için erişilebilir kılma stratejisinin önemli bir adımı olan Gayrimenkul Sertifikası'nda faiz, peşinat veya taksit gibi yükümlülükler bulunmuyor.
|ÖZELLİKLERİ
|SERTİFİKALI SATIŞ MODELİ
|KLASİK YÖNTEM
|Giriş Maliyeti
|Küçük birikimlerle başlanabilir,
tasarruf kadar katılım sağlanabilir
|Peşinatlı, kredi ve faizli taksit yükü
|Sahiplik Türü
|Evin tamamına veya projenin bir kısmına paylı ortak olursun
ve sertifikan kadar hak sahibi olursun
|Tam mülkiyet satın alma zorunluluğu vardır
|Alım-Satım Süreci
|Borsa İstanbul üzerinden anlık işlem,
kolay ve hızlı nakde dönüştürme imkanı
|Tapu devri, uzun ve zahmetli süreç
|Güvence ve Denetim
|SPK-Borsa İstanbul tarafından denetlenir ve güvence verilir
|Projeye göre değişebilir
|Kazanç Olanakları
|Asli edim (konut) + Tali edim (gelir payı) + Gayrimenkul Sertifikası değer artışı
|Değer artışı