İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
srail'in Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nın girişine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 13:09, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 13:12
İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Suriye'deki Dürzi sivillere yönelik gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemeye devam ediyor ve siyasi otoritenin talimatları doğrultusunda bölgede saldırılar düzenliyor." ifadeleri kullanıldı.
Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, "Şam şehrinde kaynağı bilinmeyen yüksek sesli bir patlama" olduğunu duyurmuştu.
#SONDAKİKA - İsrail, Suriyenin başkenti Şamı vurdu. pic.twitter.com/defqAgHolnHabertürk TV (@HaberturkTV) July 16, 2025