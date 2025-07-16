İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Suriye'deki Dürzi sivillere yönelik gelişmeleri ve faaliyetleri yakından izlemeye devam ediyor ve siyasi otoritenin talimatları doğrultusunda bölgede saldırılar düzenliyor." ifadeleri kullanıldı.

Suriye devlet televizyonu Al Ekhbariya, "Şam şehrinde kaynağı bilinmeyen yüksek sesli bir patlama" olduğunu duyurmuştu.