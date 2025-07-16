Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!

Mahkeme, İmamoğlu'na 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İmamoğlu hakkında açılan davada, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamaları yöneltilmişti.

Ekrem İmamoğlu , 20 Ocak'ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı.

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