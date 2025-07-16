Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı Akın Gürlek davasında üçüncü duruşma bugün yapıldı. Mahkeme hedef gösterme suçundan beraat, kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 5 ay 15 gün, tehditten ise 2 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 13:44, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 13:44
Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak'ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar açıklandı.
İmamoğlu hakkında açılan davada, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamaları yöneltilmişti.
Hedef gösterme suçundan beraat kararı
Mahkeme, İmamoğlu'na 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.
'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasından ise beraat kararı çıktı.