Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?
MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?
Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi
Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Bakan Şimşek'in Adına Yazılan Faiz Yorumu Bakanlık Tarafından Yalanlandı
Bakan Şimşek'in Adına Yazılan Faiz Yorumu Bakanlık Tarafından Yalanlandı
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi
Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!
İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!
TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 14:08, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 14:51
Yazdır
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti turlarına başladı. Bugün ilk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen heyet, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de Meclis'te bir araya geldi.

"Olumlu ve Verimli Bir Görüşme Gerçekleştirdik"

40 dakika süren görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Pervin Buldan, "Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Bahçeli'nin sürece dair olumlu görüşlerini bir kez daha dinledik. Bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli hem diğer muhalefet partileri ile görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da ortak bir tutuma ihtiyaç var kanaatini taşıyoruz." dedi.

Heyetin Siyasi Parti Görüşmeleri

  • TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin İlk Adım Atılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Terörsüz Türkiye Komisyonu için ilk adımın bugün atılması bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere bir yazı yazarak kurulacak komisyon için üye vermelerini isteyecek. Komisyonun kanunla değil "Başkanlık kararıyla" kurulması, yani bir ihtisas komisyonu değil sadece "öneri" sunan bir komisyon olması planlanıyor.

Meclis kaynaklarına göre; bu tercihin gerekçesi, daha esnek, kapsayıcı ve geçici nitelikte bir yapı kurulmak istenmesi. Komisyonun geniş temsil ve uzlaşmayla kurulması, oy çokluğuyla değil, nitelikli çoğunlukla kararlarını alması ve toplam 35 üyeden oluşması bekleniyor.

  • Siyasi partiler, komisyonda Meclis'teki sandalye sayısına göre temsil edilecek.
  • Grubu olmayan siyasi partilerden birer, bağımsız milletvekillerinden de kura ile üye seçilmesi öngörülüyor.
  • Komisyon, Meclis tatile girse de çalışmaya devam edecek.

Toplumsal psikolojinin yönetilmesi komisyonun en önemli görevlerinden olacak. Komisyon, yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak; uzman görüşleri alacak, Anadolu gezileriyle konuya ilişkin nabız tutacak.


Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul etti

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber