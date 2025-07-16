DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti turlarına başladı. Bugün ilk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşen heyet, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de Meclis'te bir araya geldi.

"Olumlu ve Verimli Bir Görüşme Gerçekleştirdik"

40 dakika süren görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Pervin Buldan, "Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyoruz. Bahçeli'nin sürece dair olumlu görüşlerini bir kez daha dinledik. Bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli hem diğer muhalefet partileri ile görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da ortak bir tutuma ihtiyaç var kanaatini taşıyoruz." dedi.

Heyetin Siyasi Parti Görüşmeleri

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, perşembe günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin İlk Adım Atılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Terörsüz Türkiye Komisyonu için ilk adımın bugün atılması bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere bir yazı yazarak kurulacak komisyon için üye vermelerini isteyecek. Komisyonun kanunla değil "Başkanlık kararıyla" kurulması, yani bir ihtisas komisyonu değil sadece "öneri" sunan bir komisyon olması planlanıyor.

Meclis kaynaklarına göre; bu tercihin gerekçesi, daha esnek, kapsayıcı ve geçici nitelikte bir yapı kurulmak istenmesi. Komisyonun geniş temsil ve uzlaşmayla kurulması, oy çokluğuyla değil, nitelikli çoğunlukla kararlarını alması ve toplam 35 üyeden oluşması bekleniyor.

Siyasi partiler, komisyonda Meclis'teki sandalye sayısına göre temsil edilecek.

Grubu olmayan siyasi partilerden birer, bağımsız milletvekillerinden de kura ile üye seçilmesi öngörülüyor.

Komisyon, Meclis tatile girse de çalışmaya devam edecek.

Toplumsal psikolojinin yönetilmesi komisyonun en önemli görevlerinden olacak. Komisyon, yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak; uzman görüşleri alacak, Anadolu gezileriyle konuya ilişkin nabız tutacak.



