15/4/2008 İşçi, 3/2/2014'de Memur Olan İstifa Sonrası 15 Yıldan Memur Statüsünde Emekli Olabilir Mi?

Soru : Merhaba, 01/04/1985 doğumlu kadın çalışanım. İlk işe giriş tarihim 4a kapsamında 07.07.2005, uzun vade başlangıç tarihim ise 15.04.2008'dir. Toplam 4a Uzun Vade PÖGS 1202'dir. Kamudaki görevime memur olarak 03.02.2014 tarihinde başladım. SGK hizmet dökümüne göre Ekim 2025 itibariyle toplam 4c PÖGS; 4198 gün olacak. Ekim-Aralık aylarında ücretsiz izin almayı ve 1 Ocak 2026 tarihinde memuriyetten istifa etmeyi planlıyorum. Bu durumda;

- 4c kapsamında nasıl emekli olabilirim? ( Özellikle 5510 Sayılı Kanun'un Geçici Madde 9'unda bahsedilen "4 üncü maddenin birinci fıkrasının c bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar . 61 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar." kapsamına giriyor muyum? (yaş hariç). Bu durumdan emekli olanların emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılıyor? (genelde emekli memur taban ücreti kadar alınır gibi yorumlar yapılıyor)

- Memuriyetten istifa ettikten sonra 4a kapsamında çalışırsam, 4c memuriyetten emekli olma hakkımı kaybeder miyim? (Son 7 yıl kuralı bende geçerli mi? Çalıştığım kurumda istifa ettikten sonra 1 gün dahi 4a kapsamında çalışırsam 4c den emekli olma hakkımı tamamen kaybedeceğim söylendi ama tam ikna olamadım ben de)

- Emekli ikramiyesi alma hakkım var mıdır? Şimdiden çok teşekkür ederim vereceğiniz cevap için. İyi çalışmalar dilerim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Kısmi emeklilik, yani 15 yıl (5400 gün) hizmet üzerinden emeklilikte hizmet birleştirme konusu önemli olur. Hizmet birleştirme konusu da 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası duruma göre şartları değişkenlik gösterir. Yani, hizmet birleştirme, 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar ile 2008 sonrası ilk defa çalışmaya başlamış olanlara göre değişiyor.

Hizmet birleştirme, kısaca kişilerin çalışma hayatlarındaki farklı statülerde geçen tüm çalışmaların bütünleştirilip tek bir statü üzerinden aylık bağlanması işlemidir.

1 Ekim 2008 Yılı Ekim Ayından Önce Çalışması Olanlar:

- Kişinin 2008 öncesi hizmeti var ise (memur, işçi, Bağ-Kur, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi) hizmet birleştirmesi eski mevzuata göre, yani son 7 yıldaki en çok hizmetin geçtiği statüye yapılmaktadır. Bu durumda olanlar hakkında 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun Madde 8 hükmü uygulanmaktadır.

Bu hüküm gereği de, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı (işçi, esnaf, memur) üzerinden;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan statü (işçi, esnaf, memur)

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde işçi, esnaf, memur hizmetlerinin eşit olması halinde ise son defa tabi olunan statü,

Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanmaktadır. (İşçileri ilgilendiren 506 Sayılı Kanun, esnafları ilgilendiren 1479 sayılı Kanun veya memurları ilgilendiren 5434 sayılı Kanun gibi)

Kısmi emeklilikte son statünün memur olma şartının aranıp aranmayacağı konusu:

8 Eylül 1999 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf statüsünde olup 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmaları nedeniyle 5510 kapsamında olan memurlar için kısmi emeklilik şartlarına ilişkin hükümler 5510 sayılı Kanunda bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 9 hükmü bu durumları belirtmiş bulunmaktadır.

5510 sayılı Kanun Geçici Madde 9 hükmü ile emeklilik yaşına ilişkin ara boşluğu gidermek amacıyla bir hüküm konulduğunu ve bu hüküm ile, 8/9/1999 tarihi ile 30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı (işçi, esnaf) olup 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da memur olanlar için de emekli aylığı bağlanmasına ilişkin yaş ve hizmet şartlarının belirlendiğini görmekteyiz.

Bu maddenin memurları ilgilendiren üçüncü parağrafı, "4 üncü maddenin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında olup da 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya 61 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar." Şeklinde olmaktadır. Dolayısıyla bugün için memur statüsünde olmakla birlikte 8/9/1999 tarihi ile 30/4/2008 tarihleri arasında sigortalı olanların da (işçi, esnaf) 15 tam yıl hizmet ve 61 yaşını doldurduklarında kısmi emeklilik haklarının belirlendiğini anlamaktayız.

Zira, 8 Eylül 1999 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur statüsünde olanların zaten 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü esas alındığında (5510 sayılı Kanun geçici madde 4 hükmü de bu durumu korumaktadır) 15 tam yıl hizmet + 61 yaş dolumlarında emeklilik hakları bulunmaktadır.

Dolayısıyla bu hükümlere bakıldığında, 8 Eylül 1999 tarihi ile 30/4/2008 tarihleri arasında önemli olanın işçi veya esnaf olarak uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak zorunlu sigortalı olması ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da memur statüsünde görev yapıyor olmasıdır. Ancak, bu hükümlerde ayrıca kısmi emekli olunma sırasında da son statünün memur olma şartının aranması gerektiğine dair hükümlerin yer almadığını değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında, memurluk sonrası işçi olarak çalışılmasının yukarıda belirttiğimiz şartlar dahilinde kısmi emekliliği engellemeyeceğini, ancak 1 Ekim 2008 tarihinden önce hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanacağından son 1260 gün hizmet kuralının dikkate alınması gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Aynı konuyu içeren değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1139103/ adresimizi ziyaret edilebilir.

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmemiz:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmalarınız olduğu için memurluktan ayrıldıktan sonra işçi statüsünde çalışmanız halinde hizmet bütünleşmesinde 1260 gün kuralının hakkınızda uygulanması gerektiğini,

Bu kurala uymak şartıyla istifa sonrası 15 tam yıl hizmetinizi (işçi, memur, esnaf, borçlanılan süreler olursa dahil olmak üzere) + 61 yaşınızı tamamladığınızda müracaatınız halinde memurluk statünüz üzerinden kısmi emeklilik hakkınızın olabileceğinizi,

Ancak, 5510 kapsamında olan memurların memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için son statülerinin memur olma şartı bulunduğundan emekli ikramiyesi hakkınızın olamayacağını,

("5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli husus" başlığı altında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz https://www.memurlar.net/haber/1092646/)

Değerlendirmekteyiz.

NOT: Tavsiyemiz, herhangi bir hak kaybınızın ortaya çıkmaması açısından durumunuz hakkında yazılı olarak hem Kurumunuza hem de SGK'ya müracaat ederek bilgi almanız olacaktır.