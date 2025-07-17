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'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli uygulamaların sahibine tutuklama talebi

'FALADDİN' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar ve internet sitelerini kurarak yasadışı yollarla yüklü miktarda para kazandıkları tespit edilen Sertaç Taşdelen'in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşdelen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 17:40, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 17:39
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'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli uygulamaların sahibine tutuklama talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mobil uygulamalar ve bu uygulamalara bağlı internet siteleri üzerinden yasadışı yollarla gelir elde edildiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda, falcılık faaliyetlerinin bir şirket üzerinden organize edildiği ve çeşitli yasadışı yöntemlerle yürütüldüğü belirlendi. Soruşturmada şüphelilerin; 677 sayılı Kanuna muhalefet, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarını işlediği belirlendi. Çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde 2 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; 1 cep telefonu, 1 sim kart, 1 tablet, 7 bilgisayar, 1 harici hard disk, 1 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Ayrıca, yaklaşık 107 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirlenen 2 araç, 2 deniz aracı ve 2 şirketin mal varlıklarına el konuldu.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sertaç Taşdelen 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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