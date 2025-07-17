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Sosyal Medya Hesabından Kamu Görevlisinin Adının Ve Sicilinin Paylaşılması Suçtur

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın katılanın soyadı, meslek sicili ve imzasının yer aldığı idari para cezası karar tutanağının fotoğrafını çekerek kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşmasının katılana ait kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşılmasını kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu olduğuna hükmetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 00:10, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 15:18
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Sosyal Medya Hesabından Kamu Görevlisinin Adının Ve Sicilinin Paylaşılması Suçtur

İlk derece mahkemesinin beraat kararı hukuka aykırı bulundu

Sanığın katılanın soyadı, meslek sicili ve imzasının yer aldığı idari para cezası karar tutanağının fotoğrafını çekerek kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşmasına konu olayda, katılana ait kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu ve İlk Derece Mahkemesinin suçun sübutuna yönelik kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülüp, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

T.C.

YARGITAY

ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2022/7273

Karar : 2025/2222

Tarih : 03.03.2025

MAHKEMESİ: Ceza Dairesi

SAYISI : 2020/1726 E., 2021/3593 K.

SUÇ: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

HÜKÜM: İstinaf başvurusunun kabulü ile; İlk derece mahkemesi kararı kaldırılarak kurulan beraat

TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ: Temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanması

İlk Derece Mahkemesince verilen hükme yönelik istinaf incelemesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın; katılan vekili tarafından temyizi üzerine yapılan ön inceleme neticesinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (5271 sayılı Kanun) 298/1. maddesindeki temyiz istemlerinin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı tespit edilmekle, işin esasına geçildi, gereği düşünüldü:

I. HUKUKİ SÜREÇ

İlk Derece Mahkemesince sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (5237 sayılı Kanun) 136/1, 43/2, 62/1 ve 53. maddeleri gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına karar verilmiş, kararın istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince; "katılanların kendisi hakkında düzenledikleri idari para cezası karar tutanağını herhangi bir yorum da yapmadan facebook sayfasında paylaşan sanığın hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle davrandığının kabul edilemeyeceği, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine varıldığından sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilerek sanığın istinaf başvurusu yerinde görülmüş ve oy birliği ile aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesinin 10/01/2020 tarih, 2018/544 Esas 2020/53 Karar sayılı sanık ... hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan verilen mahkumiyet kararının CMK'nın 280/2 maddesi gereğince ORTADAN KALDIRILMASINA; Sanık ... hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın hukuka aykırı hareket ettiği bilinci ile hareket etmediği anlaşıldığından atılı suçun unsurları oluşmadığından CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE" dair karar verilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca temyiz isteminin reddi ile hükmün onanması kararı verilmesi görüşünü içeren Tebliğname ile dava dosyası Daireye tevdi edilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

Katılan vekilinin temyiz istemi, sanık hakkında kasıt yokluğundan sanığın yüklenen suçtan beraetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkindir.

III. OLAY VE OLGULAR

İlk Derece Mahkemesince, dosyada mevcut belge ve bilgiler, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde alınan beyanlarla birlikte dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; sanığın kendisine katılan tarafından yazılmış olan idari para cezası karar tutanağının fotoğrafını kendisine ait facebook hesabından paylaştığı, idari para cezası karar tutanağında katılanın soyadı, meslek sicili ve imzasının yer aldığı olayda sanık hakkında 5237 sayılı Kanunun 136/1. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesinin kararı kaldırılarak sanığın idari para cezasına ait görüntüyü katılanın kişisel verilerini yayma kastı ile paylaşmadığı, sanığın hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle davrandığının kabul edilemeyeceği eyleminin 5237 sayılı Kanun'un 223/2-a maddesi uyarınca "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" gerekçesiyle sanığın beraatine karar verilmiştir.

IV. GEREKÇE VE KARAR

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre;

Sanığın katılanın soyadı, meslek sicili ve imzasının yer aldığı idari para cezası karar tutanağının fotoğrafını çekerek kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşmasına konu olayda, katılana ait kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu ve İlk Derece Mahkemesinin suçun sübutuna yönelik kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülüp, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Hukuka aykırı olup, açıklanan nedenle katılan vekilinin temyiz istemi yerinde görüldüğünden Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesinin kararının 5271 sayılı Kanunun 302/2. maddesi gereği, Tebliğname'ye aykırı olarak, BOZULMASINA,

Dava dosyasının, 5271 sayılı Kanunun 304/2-b. maddesi uyarınca Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

03.2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

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